दिल्ली के कर्तव्य भवन से निकाली गई हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल
स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.
Published : August 14, 2026 at 10:05 AM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे भारत में सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर राज्य, जिला, तहसील, कस्बों और शेक्षणिक संस्थाओं में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. अलग -अलग जगहों पर पर बाइक से हर घर तिरंगा यात्रा, साइकिल से हर घर तिरंगा यात्रा और पैदल भी हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर सभी सरकारी संस्थाओं मंत्रालयों के अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी हर घर तिरंगा यात्राओं में शामिल हो रहे है. इसी कड़ी में आज कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा कर्तव्य भवन से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई. इस कार्यक्रम में अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून और न्याय मंत्री शामिल हुए उनके अलावा सचिव और इस मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया.
‘हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा’ का आयोजन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तृत्व भवन से इंडिया गेट सर्कल तक ‘हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा’ का आयोजन किया गया. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तिरंगा साइकिल चलाते हुए नजर आए. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है. उसी क्रम में आज हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं.
संस्कृति मंत्रालय ने उठाया अभियान का बीड़ा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने देखा है कि देश भर के अलग-अलग शहरों में कस्बों में शैक्षणिक संस्थानों में इसका असर व्यापक स्तर पर देखा जा रहा है. लोगों के अंदर देशभक्ति, तिरंगा के महत्व और अपने देश के बलिदान को बारे में लोगों को जानकारी रहनी चाहिए. संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का जो बीड़ा उठाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में इस अभियान का व्यापक असर देखा जा रहा है.हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा कर्तव्य भवन से निकाली जा रही है. इस कार्यक्रम में कानून एवं न्याय विभाग के तीनों विंग के सचिव कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए.
तिरंगा के तीनों रंग देते हैं हमें ये संदेश
तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसमें तीन कलर होते हैं. केसरिया रंग शौर्य का है, सफेद रंग हमें शांति का संदेश देता है और हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. हमें तिरंगे के इन तीनों रंग के बारे में पहले समझना होगा. इसके साथ ही तिरंगे के अंदर जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में भी समझना होगा. अशोक स्तंभ के अंदर जो 24 तिल्लियां है वह हमें 24 घंटे तक काम करना सिखाती है और हमें थकना नहीं है यह सदेश देती है.
ये भी पढ़ें :