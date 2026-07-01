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'हर घर सुरक्षित' योजना से बदलेगी दिल्ली की सूरत, अब घरों में फायर अलार्म व स्प्रिंकलर होंगे अनिवार्य

एके मालिक, चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस ( ETV Bharat )