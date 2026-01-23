ETV Bharat / state

हापुड़ का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद; शोक में डूबा गांव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल

हापुड़ : हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटेल निवासी व भारतीय सेना में जवान रिंकल बालियान बीती 22 जनवरी को ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए. रिंकल बालियान पुत्र स्वर्गीय सत्येंद्र बालियान वर्ष 2016 में भारतीय सेना की 72 आर्म्ड यूनिट में भर्ती हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर क्षेत्र में थी. रिंकल बालियान की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में गहरे शोक में है. और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटेल निवासी रिंकल बालियान को वर्ष 2016 में भारतीय सेना की 72 आर्म्ड यूनिट में तैनाती मिली थी. वर्तमान में रिंकल बालियान की तैनाती जम्मू कश्मीर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियों के तहत थी. 22 जनवरी को दोपहर करीब तीन बजे रुटीन गश्त के दौरान सेना का वाहन अचानक असंतुलित होकर खाई में गिर गया. इसी दुर्घटना में रिंकल बालियान गंभीर रूप से घायल हो गए. साथियों ने तत्काल राहत कार्य किया, लेकिन वह वीरगति को प्राप्त हो चुके थे.

सेना की ओर से जैसे ही रिंकल के शहीद होने की खबर गांव और परिजनों तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया. पत्नी, बच्चों और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम का माहौल है. रिंकल के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें तीन वर्ष की बेटी जस्सू और एक वर्ष का बेटा है. वर्ष 2019 में रिंकल बालियान का विवाह रिंकी बालियान से हुआ था. शहीद रिंकल बालियान के भाई ऋषभ भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं.