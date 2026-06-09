हापुड़: पर्यावरण दिवस पर मिले सैकड़ों पौधे प्रधान और सचिव ने कूड़े में फेंके, SDM ने दिए जांच के आदेश
सैकड़ों पौधे कूड़े के ढेर में मिलने के बाद गढ़ एसडीएम श्रीराम यादव ने ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:07 PM IST
हापुड़: जनपद हापुड़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों ने मिलकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया था. इसके साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी अलग-अलग स्थानों पर पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था. जनपद हापुड़ में इस मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर सभी विभागों के समन्वय से एक ही दिन में कुल 1,95,000 पौधे रोपित किए गए थे.
इस महाअभियान के तहत वन विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों को भी अपने-अपने गांवों में रोपित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पौधे वितरित किए गए थे.
कूड़े के ढेर में फेंके मिले सैकड़ों हरे पौधे: लेकिन प्रशासन के इस अभियान को पलीता लगाते हुए एक गांव में कूड़े के ढेर में सैकड़ों की संख्या में हरे पौधे फेंक दिए गए. कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में फेंके गए इन हरे पौधों का वीडियो बनाकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. इस तरह भारी संख्या में सरकारी पौधों को कूड़े के ढेर में बर्बाद होते देखकर जिला प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया. कूड़े के ढेर में फेंके गए इन हरे पौधों का यह वीडियो चर्चा का विषय बना, तो अधिकारियों ने इसका तुरंत संज्ञान लिया.
सोशल मीडिया पर वीडियो से खुली पोल: वीडियो के आधार पर गढ़मुक्तेश्वर के उपजिलाधिकारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच की और सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया. जनपद हापुड़ में पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से भव्य वृक्षारोपण अभियान चलाकर रिकॉर्ड 1,95,000 पौधे एक ही दिन के अंदर रोपित करने का दावा किया गया था. इसके तहत गढ़ तहसील के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लुहारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि सरकारी नर्सरी से आए सैकड़ों पौधे बिना लगाए ही कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए थे.
ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही आई सामने: वीडियो का संज्ञान लेते हुए गढ़ SDM श्रीराम यादव खुद पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कराई. इस मामले में एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि एक शिकायत संज्ञान में आई थी कि पर्यावरण दिवस पर ग्राम पंचायत को जो पौधे लगाने के लिए सरकारी तौर पर दिए गए थे, उन पौधों को गड्ढे में रोपने के बजाय एक जगह कूड़े में फेंक दिया गया.
दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई: एसडीएम ने कहा कि इस लापरवाही में प्रथम दृष्टया सीधा उत्तरदायित्व ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान का बनता है, क्योंकि उनकी लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है. इस संबंध में खंड विकास अधिकारी से भी बात हो चुकी है और बीडीओ का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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