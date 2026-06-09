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हापुड़: पर्यावरण दिवस पर मिले सैकड़ों पौधे प्रधान और सचिव ने कूड़े में फेंके, SDM ने दिए जांच के आदेश

पर्यावरण दिवस के पौधे बिना रोपे ही कचरे में फेंके. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: जनपद हापुड़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों ने मिलकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया था. इसके साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी अलग-अलग स्थानों पर पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था. जनपद हापुड़ में इस मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर सभी विभागों के समन्वय से एक ही दिन में कुल 1,95,000 पौधे रोपित किए गए थे. इस महाअभियान के तहत वन विभाग और संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम सचिवों और ग्राम प्रधानों को भी अपने-अपने गांवों में रोपित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पौधे वितरित किए गए थे. जानकारी देते एसडीएम श्रीराम यादव. (Video Credit: ETV Bharat) कूड़े के ढेर में फेंके मिले सैकड़ों हरे पौधे: लेकिन प्रशासन के इस अभियान को पलीता लगाते हुए एक गांव में कूड़े के ढेर में सैकड़ों की संख्या में हरे पौधे फेंक दिए गए. कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में फेंके गए इन हरे पौधों का वीडियो बनाकर स्थानीय ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. इस तरह भारी संख्या में सरकारी पौधों को कूड़े के ढेर में बर्बाद होते देखकर जिला प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया. कूड़े के ढेर में फेंके गए इन हरे पौधों का यह वीडियो चर्चा का विषय बना, तो अधिकारियों ने इसका तुरंत संज्ञान लिया.