ETV Bharat / state

हापुड़ में पत्नी ही निकली हत्यारिन; प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

तीन बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की बेरहमी से हत्या. ( Photo Credit; police department )

हापुड़: पुलिस ने राजपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें, आरोपी पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की. मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है. गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ठंडी सड़क के पास जंगलों में 18 मार्च को थाना गढ़ के मोहल्ला आदर्शनगर निवासी राजपाल (45) का शव बरामद हुआ था. मृतक राजपाल वैध का कार्य करता था. उनकी शादी करीब 21 साल पहले रजनी के साथ हुई थी और 3 बच्चे भी हैं. शव बरामद होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई थी. स्तुति सिंह, सीओ गढ़ (Video Credit; ETV Bharat)