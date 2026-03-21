ETV Bharat / state

हापुड़ में पत्नी ही निकली हत्यारिन; प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

प्रेम प्रसंग का विरोध करता था पति, प्रेमी के साथ मिलकर रचा ये षड़यंत्र.

Photo Credit; police department
तीन बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की बेरहमी से हत्या. (Photo Credit; police department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: पुलिस ने राजपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें, आरोपी पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की.

मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है. गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ठंडी सड़क के पास जंगलों में 18 मार्च को थाना गढ़ के मोहल्ला आदर्शनगर निवासी राजपाल (45) का शव बरामद हुआ था. मृतक राजपाल वैध का कार्य करता था. उनकी शादी करीब 21 साल पहले रजनी के साथ हुई थी और 3 बच्चे भी हैं. शव बरामद होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई थी.

स्तुति सिंह, सीओ गढ़ (Video Credit; ETV Bharat)

गढ़ सीओ स्तुति सिंह ने बताया, पुलिस ने इस पूरे मामले में राजपाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक राजपाल की पत्नी रजनी और मोहल्ला आदर्श नगर निवासी बंटी पुत्र बनारसी को गिरफ्तार किया है. मृतक राजपाल की पत्नी रजनी और बंटी में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसकी जानकारी रजनी के पति राजपाल को होने पर उसने विरोध किया. जिसको लेकर आए दिन पति-पत्नी में झगड़े होते थे.

सीओ ने बताया कि जब राजपाल ने ज्यादा विरोध किया तो उसकी पत्नी रजनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजपाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और योजना के तहत लाठी से पीट-पीटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव जंगलों में फेंक दिया. पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए पत्नी सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: बलिया में मजदूर की धारदार हथियार से हत्या, गले पर किया गया था वार

TAGGED:

WIFE TURNED OUT TO BE THE MURDERER
हापुड़ राजपाल हत्याकांड का खुलासा
HAPUR RAJPAL MURDER CASE REVEALED
HAPUR CRIME NEWS
POLICE REVEALED HAPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.