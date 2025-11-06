ETV Bharat / state

मशहूर यूट्यूबर वंशिका ने की हदें पार, अपनी ही मां को जमकर पीटा और दी गाली, जनिए क्या है वजह?

हापुड़ः सोशल मीडिया इन्फुलेंसर हापुड़ की वायरल गर्ल वंशिका द्वारा अपनी मां के साथ मारपीट की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वंशिका अपनी मां से गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रही है. मारपीट से आहत मां बंटी देवी पत्नी मनोज ने अपनी ही बेटी के खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. प्लाट को लेकर मां-बेटी में पहले भी विवाद होता रहा है.

2 साल से मैनेजर प्रेमी के साथ रह रहीः मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर मोहल्ले में रहने वाली बंटी देवी पत्नी मनोज ने थाना हापुड़ नगर नगर कोतवाली को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी वंशिका की करीब 17 वर्ष है. वंशिका करीब दो वर्ष से "वंशिका हापुड वी के" यूटयूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करती है. जिसके चैनल का मैनेजर हिमांशु है. बेटी वंशिका हिमांशु के सम्पर्क में आने के बाद करीब 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई. वर्तमान में बेटी हिमांशु के साथ ही रहती है. हिमांशु ने बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है. हिमांशु वंशिका को भड़काता रहा कि वह अपने माता-पिता के यहां से समस्त जेवरात लेकर आये और मकान व प्लाट का बैनामा भी मेरे उसके नाम कराए. इस वजह से बेटी वंशिका पिछले दो वर्षो में कई बार घर आकर परिवार के साथ से लड़ती रहती है.

जेवरात व पैसे जबरदस्ती हिमांशु को दे दिएः बंटी देवी ने आरोप लगाया कि पहले भी बेटी घर में से समस्त सोने चांदी के जेवरात व पैसे निकालकर जबरदस्ती लेकर जाकर हिमांशु को दे दिये. इस संबंध में पूर्व भी हिमांशु व वंशिका के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

4 अक्टूबर को की मारपीटः बंटी देवी ने बताया कि 4 अक्टूबर की शाम के करीब साढ़े 6 बजे वंशिका हिमांशु एवं उसके भाई यश के साथ के घर पर आई. हिमांशु व यश मकान के नीचे खड़े रहे और वंशिका मकान में आई उसके साथ अभद्रता करते हुये गाली गलौच दी और कहने लगी कि यह मकान व प्लाट मेरा है. जब विरोध किया तो वंशिका ने मां के साथ हाथापाई की. वंशिका ने हिमांशु व यश को ऊपर बुला लिया. इसके बाद वंशिका, हिमांशु व यश ने उसकी दूसरी बेटी शिखा के साथ मारपीट की और गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी.