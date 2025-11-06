ETV Bharat / state

मशहूर यूट्यूबर वंशिका ने की हदें पार, अपनी ही मां को जमकर पीटा और दी गाली, जनिए क्या है वजह?

हापुड़ की वायरल गर्ल के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, मां ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की

मां से मारपीट करती वंशिका. (Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
हापुड़ः सोशल मीडिया इन्फुलेंसर हापुड़ की वायरल गर्ल वंशिका द्वारा अपनी मां के साथ मारपीट की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वंशिका अपनी मां से गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रही है. मारपीट से आहत मां बंटी देवी पत्नी मनोज ने अपनी ही बेटी के खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. प्लाट को लेकर मां-बेटी में पहले भी विवाद होता रहा है.

2 साल से मैनेजर प्रेमी के साथ रह रहीः मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर मोहल्ले में रहने वाली बंटी देवी पत्नी मनोज ने थाना हापुड़ नगर नगर कोतवाली को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी वंशिका की करीब 17 वर्ष है. वंशिका करीब दो वर्ष से "वंशिका हापुड वी के" यूटयूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करती है. जिसके चैनल का मैनेजर हिमांशु है. बेटी वंशिका हिमांशु के सम्पर्क में आने के बाद करीब 2 साल पहले घर छोड़कर चली गई. वर्तमान में बेटी हिमांशु के साथ ही रहती है. हिमांशु ने बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है. हिमांशु वंशिका को भड़काता रहा कि वह अपने माता-पिता के यहां से समस्त जेवरात लेकर आये और मकान व प्लाट का बैनामा भी मेरे उसके नाम कराए. इस वजह से बेटी वंशिका पिछले दो वर्षो में कई बार घर आकर परिवार के साथ से लड़ती रहती है.

जेवरात व पैसे जबरदस्ती हिमांशु को दे दिएः बंटी देवी ने आरोप लगाया कि पहले भी बेटी घर में से समस्त सोने चांदी के जेवरात व पैसे निकालकर जबरदस्ती लेकर जाकर हिमांशु को दे दिये. इस संबंध में पूर्व भी हिमांशु व वंशिका के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

4 अक्टूबर को की मारपीटः बंटी देवी ने बताया कि 4 अक्टूबर की शाम के करीब साढ़े 6 बजे वंशिका हिमांशु एवं उसके भाई यश के साथ के घर पर आई. हिमांशु व यश मकान के नीचे खड़े रहे और वंशिका मकान में आई उसके साथ अभद्रता करते हुये गाली गलौच दी और कहने लगी कि यह मकान व प्लाट मेरा है. जब विरोध किया तो वंशिका ने मां के साथ हाथापाई की. वंशिका ने हिमांशु व यश को ऊपर बुला लिया. इसके बाद वंशिका, हिमांशु व यश ने उसकी दूसरी बेटी शिखा के साथ मारपीट की और गाली गलौच की और जान से मारने की धमकी दी.

पूरे परिवार को दी जान से मारने की धमकीः बंटी देवी ने बताया कि शिखा ने 112 नम्बर पर पुलिस को कॉल किया. इसके बाद वंशिका ने भी 112 नम्बर पुलिस को फोन किया. इसी बीच पुलिस और उसके पति भी आ गये. पति ने वंशिका व हिमांशु व यश को अपने घर से निकालने का प्रयास किया. इस पर वंशिका ने अपने पिता को मारने के लिए चप्पल निकाल ली. इसके बाद तीनों ने जमकर गाली-गलौच करने के साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. वहीं, मौके पर पुलिस समझाकर थाने पर सूचना देने के लिए कहकर चली गई. इसके बाद हिमांशु, यश व वंशिका ने बंटी देवी को धमकी दी कि यदि तूने मकान व प्लाट का बैनामा हिमांशु के नाम नहीं किया तो मौका मिलते ही तुम लोगों को जान से मार देंगे. सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअरः बता दें कि हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड निवासी वंशिका सोशल मीडिया पर एक फेमस चेहरा है. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों की संख्या में वंशिका के फैन हैं. यूट्यूब चैनल पर वंशिका के 189K सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 742K फॉलोअर हैं. इसके साथ ही फेसबुक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर हैं. वंशिका गानों पर डांस की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है. वंशिका ज्यादातर हरियाणवी गानों पर डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है. वंशिका लाइफस्टाइल, फैशन आदि की वीडियो शेयर करती हैं. वंशिका के रील और स्टोरीज को लाखों व्यूज आते हैं. इसके अलावा ब्लाग भी बनाती हैं, जिसे लोग देखते हैं.

