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हापुड़ में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत, 2 घायल

तेज रफ्तार सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़: जिले के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर बुधवार की सुबह सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हापुड़ (Video Credit; ETV Bharat) बुलंदशहर के थाना गुलावठी निवासी ओमप्रकाश, बदायूं के वाजिदपुर नगला बायस निवासी दीपक पुत्र चंद्रपाल और नोएडा के एनटीपीसी दादरी निवासी अनुज पुत्र अमर सिंह सिकंदराबाद से सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्राली लेकर हापुड़ की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ततारपुर गांव के पास पहुंचे तभी अचानक चालक ने ट्रैक्टर का नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्राली हाईवे पर पलट गई.