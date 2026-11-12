हापुड़ में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत, 2 घायल
ट्रैक्टर ट्राली को साइड करवा कर यातायात को सुचारू करवाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:44 PM IST
हापुड़: जिले के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर बुधवार की सुबह सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
बुलंदशहर के थाना गुलावठी निवासी ओमप्रकाश, बदायूं के वाजिदपुर नगला बायस निवासी दीपक पुत्र चंद्रपाल और नोएडा के एनटीपीसी दादरी निवासी अनुज पुत्र अमर सिंह सिकंदराबाद से सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्राली लेकर हापुड़ की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ततारपुर गांव के पास पहुंचे तभी अचानक चालक ने ट्रैक्टर का नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्राली हाईवे पर पलट गई.
हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पारस मालिक मौके पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को हटवा कर घायलों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत हापुड़ के सीएचसी में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने थाना गुलावठी निवासी ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल दीपक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है जबकि, घायल अनुज का हापुड़ के अस्पताल में इलाज जारी है.
थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि हादसे में घायल एक युवक की मौत हो चुकी है जबकि, 2 का इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को साइड करवा कर यातायात को भी सुचारू करवाया. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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