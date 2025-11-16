हापुड़ के नेशनल हाइवे पर दो हादसे, दो की मौत, दो गंभीर; बिना ड्राइवर 50 मीटर दौड़ी बाइक
November 16, 2025
हापुड़: जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर दो सड़क हादसे हुए. एक दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई है. दूसरे हादसे में पिता-पुत्र की हालत गंभीर है. पहला हादसा शनिवार को इंडियन पेट्रोल पंप के पास हुआ. वहीं दूसरी दुर्घटना हाइवे किनारे शिवा ढाबे के पास हुई.
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मृतकों की पहचान सलमान (30) और सोनू शर्मा (38) दोनों निवासी थाना हापुड़, मोहल्ला मजीदपुरा के रूप में हुई है. हादसे के बाद दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने बताया कि सलमान पिछले 10 वर्षों से थाना मुरादनगर क्षेत्र के गांव कुर्सी में अपनी ससुराल में रहता था. वह शनिवार को परिवार से मिलने हापुड़ आ रहा था. उसके साथ गांव का ही सोनू शर्मा भी बाइक पर था. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
50 मीटर बिना ड्राइवर दौड़ी बाइक: दूसरी घटना हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में शिवा ढाबा के पास हुई. गाजियाबाद से हापुड़ की ओर आ रही एक तेज रफ्तार बाइक अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई.
हादसे में बाइक सवार गांव कांवी निवासी भोपाल (55) और उनका बेटा चरण सिंह (25) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए. उनके गिरने के बाद भी बाइक बिना ड्राइवर के करीब 50 मीटर तक हाइवे पर दौड़ती रही और ढाबे की पार्किंग में घुसकर पलट गई.
यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. हादसे की सूचना पर पहुंची पिलखुवा पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. पुलिस का कहना है कि हादसों की मुख्य वजह तेज रफ्तार और अचानक नियंत्रण बिगड़ना है.
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है. हाइवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना जानलेवा होता है. इसलिए सभी चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए.
