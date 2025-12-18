ETV Bharat / state

युवक की हैदराबाद में हुई थी मौत; 18 दिन बाद कब्र से निकाली गयी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच आएगा सामने

हैदराबाद में फैक्ट्री में काम करता था: हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाला अमजद खान मीट कारोबारी फजलू कुरैशी की हैदराबाद स्थित फैक्ट्री में काम करता था. 23 नवंबर को अमजद घर से हैदराबाद की मीट फैक्ट्री में गया था. 29 नवंबर को अमजद के परिजनों को आकर किसी ने सूचना दी कि अमजद की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. एक दिसंबर को अमजद के शव को हापुड़ लाकर दफनाया गया था.

गुरुवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के आदेश पर अमजद खान के शव को 18 दिन बाद कब्र से निकाला गया. इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया.

हापुड़: जनपद के रहने वाले अमजद खान की हैदराबाद में मौत हो गई थी. इसके बाद उसके शव को लाकर यहां पर दफनाया गया था. उसके परिजनों ने जिलाधिकारी के पास जाकर हत्या का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अमजद के साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई.

जिलाधिकारी अभिषेक पांडे दिया आदेश: अमजद के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को प्रार्थना पत्र दिया. भाई गालिब खान ने कहा कि अमजद के शरीर पर चोट के निशान थे. उसकी हत्या की गई है. गंभीर आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने के आदेश दे दिए. गुरुवार को पुलिस प्रशासन की टीम कब्रिस्तान पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में अमजद के शव को कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

शरीर पर चोट के निशान थे: जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अमजद की मौत का सच सामने आएगा. इस मामले में भाई गालिब खान ने कहा कि अफजल फजलू कुरैशी के यहां नौकरी करता था. 23 तारीख को घर से हैदराबाद गया था. 29 तारीख को नासिर ने आकर बताया कि उसके भाई को अटैक पड़ गया है. वो लोग चार दिन बाद हमारे भाई के शव को यहां लाकर आये. लोगों ने बताया कि भाई के शरीर पर चोट के निशान थे.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: भाई गालिब खान ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी. एसडीएम इला प्रकाश ने बताया कि अमजद खान हैदराबाद में एक फैक्ट्री में काम करता थे. 29 नवंबर को उनकी मौत हुई थी. 1 तारीख को यहां शव लाकर दफनाया गया था.

उसके भाई गालिब खान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया था और हत्या का आरोप लगाया था. जिलाधिकारी के निर्देश पर मृतक का शव निकाला गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

