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हापुड़ में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या; बीजेपी नेता समेत 4 नामजद, दो हिरासत में

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस रोड सोमवार देर रात शादी समारोह से लौटते समय बदमाशों ने मारी गोली.

हापुड़ में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या.
हापुड़ में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 11:39 AM IST

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हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस रोड सोमवार देर रात गोलियों की आवाज से दहल उठा. गालंद गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान कालू के बेटे प्रॉपर्टी कारोबारी अतुल तोमर (32) की गोली मार दी गई. सीने में गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद गांव में तनाव है. इसके चलते गांव में फोर्स तैनात की गई है. इस मामले में चार नामजद और चार अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

वारदात की जानकारी देते एएसपी विनीत भटनागर. (Video Credit : ETV Bharat)


बताया गया कि अतुल तोमर सोमवार रात भोजपुर क्षेत्र के गांव मुकीमपुर में शादी समारोह में गए थे. वापस लौटने के दौरान रास्ते में हमला हुआ. गोली सीधे सीने में लगी और वह सड़क पर गिर पड़े. सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर दौड़ पड़े. आननफानन परिजनों ने उन्हें यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या के बाद गांव में तैनात पुलिस.
प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या के बाद गांव में तैनात पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि सूचना मिली थी कि पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस रोड पर अतुल नाम के व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी गई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. इससे पहले गंभीर हालत में उन्हें गाजियाबाद अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. जहां मौत हो गई है. प्राथमिक जांच में रुपयों के लेनदेन का विवाद सामने आ रहा है.

इस मामले में अतुल तोमर की मां मधु तोमर की तहरीर के आधार पर बीजेपी के नवनियुक्त जिला मंत्री ग्राम गालंद निवासी नवीन तोमर, मनजीत, बृजमोहन और श्रीपाल सहित चार अज्ञात लोगों के नाम केस दर्ज किया गया है. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मधु तोमर के अनुसार अतुल से गांव के कुछ लोग रंजिश मानते हैं और मुकदमेबाजी भी चल रही है. एक प्लाॅट को लेकर मनजीत पुत्र जयवीर व नवीन तोमर पुत्र कालू, बृजमोहन पुत्र सर्वनाम और श्रीपाल उर्फ पप्पू पुत्र जयपाल अतुल को धमकी दे रहे थे. नवीन तोमर व मंजीत, ब्रजमोहन और श्रीपाल उर्फ पप्पू का आपराधिक इतिहास भी है.

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