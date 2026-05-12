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हापुड़ में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या; बीजेपी नेता समेत 4 नामजद, दो हिरासत में

हापुड़ में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )