हापुड़ छात्र अपहरण कांड में महिला समेत 6 गिरफ्तार, मदरसे के पूर्व छात्रों ने बनाया था प्लान
हापुड़ पुलिस ने गुरुवार को छात्र फाजिल हयात अपहरण केस का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:50 PM IST
हापुड़: जनपद हापुड़ की गढ़ कोतवाली पुलिस ने फाजिल हयात अपहरण केस का खुलासा करते हुए एक महिला सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में वसूले गए 7 लाख 50 हजार रुपये, हथियार और वारदात में इस्तेमाल एक कार भी बरामद की है.
बदमाशों ने छात्र का अपहरण करने के बाद उसके परिजनों से 25 लाख रुपये की भारी-भरकम फिरौती की मांग की थी. परिजनों ने डर के मारे 12 लाख 50 हजार रुपये बदमाशों को दे दिए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को दबोच लिया.
टोल प्लाजा से शुरू हुआ खेल: जनपद अमरोहा के गजरौला निवासी फाजिल हयात 17 अप्रैल को देवबंद से वापस लौट रहा था. गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अल्लाहबख्शपुर टोल से ही बदमाशों ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया था और गजरौला चौपला के पास उसे अगवा कर लिया. इसके बाद आरोपी उसे अलीगढ़ स्थित राहुल त्यागी के घर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया. राहुल त्यागी की पत्नी शिखा त्यागी ने न केवल बदमाशों को पनाह दी, बल्कि छात्र को छिपाने में भी मुख्य भूमिका निभाई.
लोकेशन ने खोला राज: परिजनों ने गजरौला पुलिस को सूचना दी थी. इसके बाद छात्र की लास्ट लोकेशन गढ़ कोतवाली क्षेत्र में प्राप्त हुई. गजरौला पुलिस ने तुरंत गढ़ कोतवाली पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद संयुक्त कार्यवाही करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर एक महिला समेत सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए बदमाशों में मोहम्मद सलमान, मसूद अहमद, आकाश, नीरज कुमार, राहुल त्यागी और शिखा त्यागी शामिल हैं.
टोल प्लाजा से किया था पीछा: एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद सलमान और मसूद पीड़ित के चाचा के मदरसे में ही पढ़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचा था. पुलिस ने इनके पास से दो तमंचे, कारतूस, दो चाकू और घटना में इस्तेमाल की गई कार को अपने कब्जे में ले लिया है. बदमाशों ने 25 लाख की मांग की थी, लेकिन परिजनों की असमर्थता पर 12.50 लाख में सौदा तय हुआ था. फिलहाल पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.
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