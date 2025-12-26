ETV Bharat / state

VIDEO : लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर 85 लाख की लूट; ओवरटेक कर बाइक सवार मुनीम को गिराया, 6 बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने लूट मामले में 6 बदमाशों को पकड़ा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ : लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना का पर्दाफाश किया. मामले में 6 बदमाशों को पकड़ा है. उनके पास से लूटी हुई नकदी, बाइक, कार, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं. जबकि फरार 4 बदमाशों की तलाश की जा रही है. वहीं घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि वारदात 15 दिसंबर को नेशनल हाईवे पर हुई थी. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सरस्वती हॉस्पिटल के पास दादरी के एक व्यापारी गोपाल का मुनीम अजयपाल 85 लाख रुपये लेकर जा रहा था. इस बीच बाइक सवार दो बदमाश आए. पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा. (Video Credit; ETV Bharat and Police) कार में भी सवार थे 4 बदमाश : बदमाशों ने मुनीम को बाइक से गिरा दिया. इसके बाद तमंचे की नोक पर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे. घटना के बाद एक कार भी बगल में चल रही थी. उसमें भी 4 बदमाश सवार थे. पूरी प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया गया. गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम : पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की. कई टीमें लगाईं गईं हैं. बदमाशों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने ₹50000 का इनाम भी घोषित किया था. एसपी ने बताया कि मामले में धौलाना रोड स्थित रूपवती इंटर कॉलेज के पास से 6 बदमाशों को शुक्रवार को पकड़ा गया. फरार 4 अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है.