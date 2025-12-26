VIDEO : लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर 85 लाख की लूट; ओवरटेक कर बाइक सवार मुनीम को गिराया, 6 बदमाश गिरफ्तार
हापुड़ में मुनीम से 15 दिसंबर को हुई थी लूट, नकदी-बाइक-कार-मोबाइल-तमंचा बरामद, फरार 4 बदमाशों की तलाश.
हापुड़ : लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना का पर्दाफाश किया. मामले में 6 बदमाशों को पकड़ा है. उनके पास से लूटी हुई नकदी, बाइक, कार, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं. जबकि फरार 4 बदमाशों की तलाश की जा रही है. वहीं घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि वारदात 15 दिसंबर को नेशनल हाईवे पर हुई थी. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सरस्वती हॉस्पिटल के पास दादरी के एक व्यापारी गोपाल का मुनीम अजयपाल 85 लाख रुपये लेकर जा रहा था. इस बीच बाइक सवार दो बदमाश आए.
कार में भी सवार थे 4 बदमाश : बदमाशों ने मुनीम को बाइक से गिरा दिया. इसके बाद तमंचे की नोक पर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे. घटना के बाद एक कार भी बगल में चल रही थी. उसमें भी 4 बदमाश सवार थे. पूरी प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया गया.
गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम : पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की. कई टीमें लगाईं गईं हैं. बदमाशों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने ₹50000 का इनाम भी घोषित किया था. एसपी ने बताया कि मामले में धौलाना रोड स्थित रूपवती इंटर कॉलेज के पास से 6 बदमाशों को शुक्रवार को पकड़ा गया. फरार 4 अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है.
लूट के 62 लाख रुपये बरामद : एसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से लूट के 62 लाख रुपये, कार, बाइक, तमंचा, 5 मोबाइल और कारतूस बरामद किए गए हैं. पकड़े गए बदमाश अमरोहा के थाना नोंगावा निवासी अदनान, ललित, सावेद, नावेद और सिंभावली के जिशान और साबिर हैं. इनमें जीशान और साबिर ने मुखबिरी की थी. दोनों एक व्यापारी के यहां काम करते हैं.
पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि दोपहर को हाईवे पर ललित ने बाइक से टक्कर मारकर मुनीम को गिरा दिया था. ललित की ही बाइक पर बैठे रिफाकत ने तमंचा दिखाकर नोटों से भरा काले रंग का बैग लूट लिया था. घटना के दौरान पास में ही चल रही कार कार में नावेद, अदनान सावेद व दो अन्य साथी मौजूद थे.
मेवाती गैंग से जुड़े हैं कुछ बदमाश : कार अदनान चला रहा था. लूट करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. बदमाशों ने बताया कि लूट से पहले मुखबिर से उन्हें सूचना मिली थी कि मुनीम रुपये लेकर निकला है. एसपी ने बताया कि लूट की बाकी रकम फरार बदमाशों के पास होने की संभावना है. पकड़े गए कुछ बदमाश मेवाती गैंग से जुड़े हैं. पीड़ित व्यापारी अनाज का काम करते हैं.
वहीं दिनदहाड़े बदमाशों की यह हरकत हाईवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. इसमें बदमाश मुनीम को गिराते और रुपये लेकर भागते दिखाई दे रहे हैं. बदमाशों की कार भी नजर आ रही है. पुलिस को इस फुटेज से अहम सुराग मिले थे.
