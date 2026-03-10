ETV Bharat / state

हापुड़ जनता दर्शन में आई अनोखी फरियाद; डीएम ने दिया नशीली दवा विक्रेताओं पर तत्काल एक्शन का आदेश

डीएम के आदेश के बाद मजिस्ट्रेटी टीम ने छह घंटों के भीतर 7 मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की. 2 स्टोर सीज किए.

मेडिकल स्टोर पर जांच करते अधिकारी.
मेडिकल स्टोर पर जांच करते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 9:37 AM IST

हापुड़ : नशीली दवा से आजिज हो चुके एक शख्स ने गढ़ तहसील में आयोजित जनता दर्शन के दौरान ऐसी फरियाद कर दी, जिस पर मौजूद अधिकारी दंग रह गए. फरियादी ने कहा कि बेटी के कारण नशीली दवाओं का नशा छोड़ना चाहता हूं. इसके लिए बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई कीजिए. डीएम अभिषेक पांडे ने इस मामले पर तत्काल एक्शन लेकर मिसाल पेश की है. डीएम के आदेश के बाद छह घंटों के भीतर 7 मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की गई और 2 स्टोर सीज कर दिए गए.

मामला हापुड़ की गढ़ तहसील में आयोजित जनता दर्शन में पहुंचा था. गढ़ तहसील क्षेत्र निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति डीएम अभिषेक पांडे के पास इंजेक्शन की वायल और सिरिंज लेकर पहुंचा था. उसने डीएम से कहा कि वह एक ड्रग एडिक्ट है और 10 साल से नशा कर रहा है. उसकी एक छोटी बच्ची है. बच्ची की वजह से वह अपना जीवन सुधारना चाहता है. व्यक्ति ने कहा कि क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों और दुकानों पर ऐसे नशे के इंजेक्शन और दवाएं धड़ल्ले से बिक रहे हैं. ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीएम अभिषेक पांडे व्यक्ति की अनोखी फरियाद सुनकर हैरान रह गए. इस पर उन्होंने ने तत्काल 6 सदस्य मजिस्ट्रेटी टीम का गठन किया. जिसमें पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित हुए. टीम को तत्काल गढ़ तहसील के अलग-अलग क्षेत्र में रेड करने के निर्देश दिए. इस दौरान टीम ने सात लोकेशन आईडेंटिफाई किए. जिनमें से पांच पर लोकेशन पर कार्रवाई की गई. दो लोकेशन पर स्टोर संचालक दुकान पर ताले लगाकर मौके से फरार हो गए हैं. फरार स्टोर संचालकों की भी तलाश की जा रही है.

डीएम अभिषेक पांडे की ओर से जानकारी दी गई कि जांच में एक मेडिकल स्टोर बगैर ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रहा था. दूसरी जगह पर परचून की दुकान पर नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे थे. अन्य पांच जगह पर भी ड्रग्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था. बगैर लाइसेंस दवा बेचने और परचून की दुकान से इंजेक्शन बेचने वालों की दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कराया गया है. प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर को का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे संचालकों का लाइसेंस परमानेंट निरस्त कराया जाएगा.

