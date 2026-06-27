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अद्भुत; दोनों हाथ कटे फिर भी हाईवे पर चला रहा था पिकअप, ट्रैफिक पुलिस ने लिया ऐसा एक्शन

हापुड़ : राष्ट्रीय राजमार्ग हापुड़ पर शुक्रवार को यातायात पुलिस की नियमित जांच के दौरान एक अनोखा वाहन चालक सामने आया. पिकअप चलाने वाले चालक के दोनों हाथों की हथेलियां नहीं हैं. इसके बावजूद वह मेरठ से दिल्ली तक वाहन चला रहा था. यह जज्बा था या मजबूरी, यह अपनी जगह है, लेकिन यातायात नियमों के मुताबिक इस तरह वाहन चलाना गैर कानूनी और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है.

यातायात निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को जांच के दौरान पिकअप चालक को रोका गया. चालक की पहचान जनपद फरीदाबाद के दबुआ सब्जी मंडी निवासी मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई. मोहम्मद जाकिर की दोनों हथेलियां नहीं हैं. बावजूद इसके वह पिकअप चलाकर दिल्ली जा रहा था. जांच के दौरान जब उसकी शारीरिक स्थिति देखी गई तो वाहन को तत्काल सीज कर दिया.



यातायात निरीक्षक नरेश कुमार के मुताबिक ऐसी शारीरिक स्थिति में व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यावसायिक वाहन चलाना खतरनाक है. हालांकि यातायात नियम के मुताबिक सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. चालक की शारीरिक स्थिति को देखते हुए पिकअप को सीज कर दिया गया है. उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. यातायात नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है. हालांकि इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोग मानवीय दृष्टिकोण से चालक की मजबूरी की बात कह रहे थे.