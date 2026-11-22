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हापुड़ में हृदय विदारक हादसा; खेलते समय पानी की बाल्टी में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत

हापुड़ में मासूम बच्ची पानी की बाल्टी में डूबी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर में हुए हृदय विदारक हादसे में दो साल की मासूस की जान चली गई. बच्ची खेलते समय पानी से भरी बाल्टी में गिर गई थी. जिसमें उसकी मौत हो गई. घटना का बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिवार की ओर से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है.

बताया गया कि आर्यनगर निवासी संदीप की दो वर्षीय बेटी भूरी घर में खेल रही थी. खेलते-खेलते वह घर में रखी पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई. वह बाल्टी के पानी से खेल रही थी. इसी दौरान वह पानी से भरी बाल्टी में गिर गई. इसी बीच परिजन किसी और काम में व्यस्त थे. नतीजतन किसी का बच्ची की तरफ ध्यान नहीं गया. काफी देर तक बच्ची की याद आई तो परिजनों को चिंता हुई.