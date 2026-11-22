हापुड़ में हृदय विदारक हादसा; खेलते समय पानी की बाल्टी में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत
पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर में हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:29 AM IST
हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर में हुए हृदय विदारक हादसे में दो साल की मासूस की जान चली गई. बच्ची खेलते समय पानी से भरी बाल्टी में गिर गई थी. जिसमें उसकी मौत हो गई. घटना का बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिवार की ओर से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है.
बताया गया कि आर्यनगर निवासी संदीप की दो वर्षीय बेटी भूरी घर में खेल रही थी. खेलते-खेलते वह घर में रखी पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई. वह बाल्टी के पानी से खेल रही थी. इसी दौरान वह पानी से भरी बाल्टी में गिर गई. इसी बीच परिजन किसी और काम में व्यस्त थे. नतीजतन किसी का बच्ची की तरफ ध्यान नहीं गया. काफी देर तक बच्ची की याद आई तो परिजनों को चिंता हुई.
परिजनों ने बच्ची की तलाश की तो वह पानी की बाल्टी में बेसुध मिली. परिजन आनन-फानन बच्ची को लेकर नजदीक के चिकित्सक के पास पहुंचे. चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बच्ची की मौत की जानकारी होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई. आसपास के लोगों को पता चला तो सभी हतप्रभ रह गए. घटना को लेकर मोहल्ले में मातम पसर गया. पिलखुवा कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है. हालांकि परिवार द्वारा इस मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है.