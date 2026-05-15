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हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर; तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की मौत, 2 घायल

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा में अंबेडकर भवन के सामने मोड़ पर हुई दुर्घटना.

हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर
हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:13 AM IST

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हापुड़/हमीरपुर : हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार कार पलटने से कार सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां दो युवकों की मौत हो गई. दो युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं हमीरपुर सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई.

हमीरपुर में रोते बिलखते परिजन.
हमीरपुर में रोते बिलखते परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

मौदहा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई. दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसा टिकरी बुजुर्ग स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुआ.


सीओ मौदहा राजकुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे टीवीएस मोपेड सवार तीन लोग टिकरी गांव से कपसा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने मोपेड में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में फत्तेपुरवा निवासी रामबिहारी (40), टिकरी बुजुर्ग निवासी समीर वर्मा (20) और रामबहोरी (48) घायल हो गए. सीएचसी मौदहा के डॉक्टरों ने रामबिहारी और समीर वर्मा को मृत घोषित कर दिया. रामबहोरी की हालत गंभीर बताई जा रही ह.


मामला हापुड़ बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र के ग्राम देहरा में देहरा कुटी से वैट की तरफ जा रही कार अचानक अंबेडकर भवन ग्राम देहरा के सामने मोड़ पर तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे कार में सवार चार युवक घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को गढ़ ले जाकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. जहां पर डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. घायल व्यक्तियों की गंभीर हालत को देखते हुए घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया है.

एएसपी विनीत भटनागर के अनुसार मृतकों की पहचान मेरठ निवासी विशांत त्यागी पुत्र राजेंद्र और थाना बहादुरगढ़ के ग्राम अल्लीपुर नानई निवासी मिथुन पुत्र कमल के रूप में हुई है. बुलंदशहर के थाना स्याना के ग्राम हाजीपुर निवासी ललित पुत्र अशोक ओर रवि पुत्र वीरेंद्र घायल हैं. दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि हादसे की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार सवार चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां दो लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दो लोगों को मेरठ रेफर कर किया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

हमीरपुर सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत, लोडर ने मोपेड में मारी टक्कर

मौदहा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई. दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसा टिकरी बुजुर्ग स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हुआ.


सीओ मौदहा राजकुमार पांडे ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे टीवीएस मोपेड सवार तीन लोग टिकरी गांव से कपसा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने मोपेड में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में फत्तेपुरवा निवासी रामबिहारी (40), टिकरी बुजुर्ग निवासी समीर वर्मा (20) और रामबहोरी (48) घायल हो गए. सीएचसी मौदहा के डॉक्टरों ने रामबिहारी और समीर वर्मा को मृत घोषित कर दिया. रामबहोरी की हालत गंभीर बताई जा रही ह.

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