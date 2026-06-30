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हापुड़ में बस से उतरते ही युवक को पीटकर मार डाला, प्राथमिक जांच में आई ऐसी बात

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर सरूरपुर स्थित ढाबे पर हुई सनसनीखेज वारदात.

हापुड़ में युवक की हत्या.
हापुड़ में युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:18 AM IST

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हापुड़ : गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर सरूरपुर स्थित न्यू बिस्मिल्लाह ढाबा पर सोमवार शाम एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. युवक दिल्ली जा रही बस में सवार था और ढाबे पर बस रुकने के दौरान कार सवार कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया. जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


गढ़ सीओ राहुल यादव ने बताया कि युवक की पहचान जनपद बिजनौर निवासी मोहसिन के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर भी मोहसिन के गांव के रहने वाले हैं. दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था. घटना को इसी विवाद से जोड़कर जांच की जा रही है. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों को सूचना देने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है.


गढ़ सीओ राहुल यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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जमीन विवाद में हत्या
MURDER IN HAPUR

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