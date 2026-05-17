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Hapur Property Dealer Murder; पुलिस मुठभेड़ में तीन आरोपी गिरफ्तार, एक पुलिसकर्मी को लगी गोली

हापुड़ : प्रॉपर्टी कारोबारी अतुल हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में तीनों आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है. घायल बदमाशों से पास से अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त कार बरामद है. पुलिसकर्मी सहित घायल बदमाशों का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

हापुड़ में एनकाउंटर. (Video Credit : ETV Bharat)





एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. बीती 11 मई की रात गालंद रोड पर प्रॉपर्टी कारोबारी अतुल की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अतुल की मां की तहरीर पर चार नामजद लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया था. प्राथमिक जांच में सामने आया था कि अतुल की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की गई थी. अतुल का आरोपियों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा था. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी.