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Hapur Property Dealer Murder; पुलिस मुठभेड़ में तीन आरोपी गिरफ्तार, एक पुलिसकर्मी को लगी गोली

पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में गालंद रोड पर 11 मई की रात प्रॉपर्टी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

प्रॉपर्टी कारोबारी के हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार.
प्रॉपर्टी कारोबारी के हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 12:20 PM IST

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हापुड़ : प्रॉपर्टी कारोबारी अतुल हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में तीनों आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है. घायल बदमाशों से पास से अवैध हथियार और घटना में प्रयुक्त कार बरामद है. पुलिसकर्मी सहित घायल बदमाशों का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

हापुड़ में एनकाउंटर. (Video Credit : ETV Bharat)



एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. बीती 11 मई की रात गालंद रोड पर प्रॉपर्टी कारोबारी अतुल की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अतुल की मां की तहरीर पर चार नामजद लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया था. प्राथमिक जांच में सामने आया था कि अतुल की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की गई थी. अतुल का आरोपियों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी चल रहा था. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी.


पिलखुवा सीओ अनिता चौहान के अनुसार शनिवार रात आरोपियों के डूहरी रोड पर मौजूदगी की सूचना मिलने पर नाकेबंदी की गई. इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. मुठभेड़ में ग्राम गालंद निवासी लवकुश पुत्र अशोक, कपिल पुत्र प्रताप सिंह और गाजियाबाद के थाना मसूरी के ग्राम मसोता निवासी गौरव पुत्र प्रमोद सिंह घायल हो गए. इसके बाद सभी को दबोच लिया गया. मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी संदीप राठी भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

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