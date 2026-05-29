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हापुड़ में एंटी करप्शन का छापा: GST ऑफिस में 24,000 रुपये की घूस लेते स्टेनो जयदीप रंगे हाथ गिरफ्तार, मेरठ विजिलेंस की कार्रवाई

बीज भंडार संचालक से मांगी घूस: यह मामला जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे रोड का बताया जा रहा है. नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दादरी के रहने वाले चमन सिंह की मोदीनगर रोड पर एक बीज भंडार की दुकान है. दुकान के GST पंजीकरण और टैक्स असेसमेंट से जुड़ा एक जरूरी काम काफी समय से जीएसटी कार्यालय में लंबित चल रहा था. इस लंबित फाइल पर विभाग की ओर से करीब 48 हजार रुपये का जुर्माना तय किया जाना बताया जा रहा था.

हापुड़: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उस समय हड़कंप मच गया, जब मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने वाणिज्य कर (GST) विभाग में अचानक छापा मारकर 24,000 रुपये घूस लेते हुए कार्यालय में तैनात एक स्टेनो को रंगे हाथ दबोच लिया. एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से हापुड़ के तमाम सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया.

छह महीने से कर रहा था परेशान: इसी पेनल्टी को कम करने और पीड़ित की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए विभाग में तैनात स्टेनो जयदीप ने चमन सिंह से 24,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी. आरोपी स्टेनो पिछले करीब 6 महीने से पीड़ित दुकानदार को लगातार फोन कर पैसों के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. वह रिश्वत की रकम न मिलने के कारण जानबूझकर फाइल को दबाए बैठा था और उसे आगे नहीं बढ़ा रहा था. स्टेनो की इस अवैध मांग से तंग आकर पीड़ित दुकानदार ने मेरठ स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई.

दफ्तर में रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी: शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने पूरा जाल बिछाया और योजना के तहत गुरुवार को हापुड़ के रेवती कुंज स्थित जीएसटी कार्यालय पर अचानक रेड मार दी. टीम ने आरोपी स्टेनो जयदीप को पीड़ित से 24,000 रुपये के केमिकल युक्त नोट लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथ दबोच लिया. इसके तुरंत बाद विजिलेंस की टीम आरोपी को गाड़ी में बैठाकर हापुड़ नगर कोतवाली लेकर आई. मेरठ विजिलेंस की निरीक्षक रेनू चौहान ने बताया कि ग्राम दादरी निवासी चमन सिंह की शिकायत का पहले गोपनीय सत्यापन कराया गया था.

रिश्वत की पूरी रकम बरामद: जांच में शिकायत के तथ्य पूरी तरह सही पाए जाने के बाद ही जाल बिछाकर इस सफल ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत में ली गई पूरी रकम को बरामद कर रासायनिक जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली है. आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराकर आगे की आवश्यक वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद से टैक्स चोरी और सरकारी दफ्तरों में दलाली करने वाले तत्वों में हड़कंप का माहौल है.

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