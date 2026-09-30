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हापुड़ में हैवानियत: कॉलेज जा रही दो नाबालिग छात्राओं से जंगल में दुष्कर्म, गांव के दो युवकों पर केस दर्ज

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में कॉलेज जा रही दो नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है.

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हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में छात्राओं से हैवानियत, हालत गंभीर (Photo Credit: ETV Bharatt)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:04 PM IST

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हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से हैवानियत भरा मामला सामने आया है. यहां मंगलवार की सुबह कॉलेज जा रही दो नाबालिग छात्राओं को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. गांव के ही दो मनचले युवकों पर आरोप है कि उन्होंने मदद के बहाने दोनों छात्राओं को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था. पुलिस ने पीड़ित परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

लिफ्ट देने के बहाने जंगल में ले गए आरोपी, विरोध करने पर की मारपीट: तहरीर के अनुसार, कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ने वाली दोनों बहनें मंगलवार सुबह रोज की तरह घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थीं. रास्ते में गांव के दो युवकों ने उन्हें कॉलेज छोड़ने की बात कही और बहला-फुसलाकर अलग-अलग बाइक पर बैठा लिया. आरोप है कि आरोपी युवक उन्हें कॉलेज ले जाने के बजाय पास के सुनसान जंगल में ले गए जहां उनके साथ हैवानियत की गई. विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे छात्राओं के सिर, आंख और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

दोपहर में रास्ते में छोड़कर भागे आरोपी, बदहवास हालत में थाने पहुंचे परिजन: दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने दोनों पीड़ित छात्राओं को किसी से कुछ भी बताने पर जान से मारने की खौफनाक धमकी दी. दोपहर के समय आरोपी दोनों छात्राओं को सड़क किनारे बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. रोती-बिलखती छात्राएं किसी तरह घर पहुंचीं और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजन तुरंत उन्हें लेकर गढ़मुक्तेश्वर थाने पहुंचे.

पुलिस ने दर्ज किया पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में केस, आरोपियों की तलाश जारी: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पीड़िता दोनों छात्राओं को तुरंत डॉक्टरी जांच और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. थाना प्रभारी देवेन्द्र बिष्ट ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस की टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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