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हापुड़ में हैवानियत: कॉलेज जा रही दो नाबालिग छात्राओं से जंगल में दुष्कर्म, गांव के दो युवकों पर केस दर्ज

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में छात्राओं से हैवानियत, हालत गंभीर ( Photo Credit: ETV Bharatt )

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से हैवानियत भरा मामला सामने आया है. यहां मंगलवार की सुबह कॉलेज जा रही दो नाबालिग छात्राओं को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. गांव के ही दो मनचले युवकों पर आरोप है कि उन्होंने मदद के बहाने दोनों छात्राओं को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया था. पुलिस ने पीड़ित परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.