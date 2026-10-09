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हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, दंपती की गई जान

हापुड़ में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: हापुड़ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास एक सड़क हादसा सामने आया है. यहां ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत में एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा ग्राम रहमतपुर जखैड़ा के पास उस वक्त हुआ जब पति-पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया.

इलाज के दौरान पति-पत्नी ने तोड़ा दम: रहमतपुर जखैड़ा निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र अपनी 28 वर्षीय पत्नी शशि के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे. तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को गढ़मुक्तेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.