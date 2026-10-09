हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, दंपती की गई जान
हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:19 PM IST
हापुड़: हापुड़ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पास एक सड़क हादसा सामने आया है. यहां ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत में एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा ग्राम रहमतपुर जखैड़ा के पास उस वक्त हुआ जब पति-पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया.
इलाज के दौरान पति-पत्नी ने तोड़ा दम: रहमतपुर जखैड़ा निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र अपनी 28 वर्षीय पत्नी शशि के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे. तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे. पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को गढ़मुक्तेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए थे घायल: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेरठ में उपचार के दौरान दोनों पति-पत्नी ने दम तोड़ दिया. दंपती की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे रहमतपुर जखैड़ा गांव में मातम छा गया. हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.
ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस: बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है. थाना बहादुरगढ़ प्रभारी इंद्रकांत यादव ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के सही कारणों की पड़ताल कर रही है. फरार ट्रैक्टर चालक के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस जल्द ही आरोपी चालक को ढूंढकर मामले में आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी.
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