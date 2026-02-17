ETV Bharat / state

हापुड़ में कुट्टू के आटे की कचौरी खाने से परिवार के चार लोग बीमार, खाद्य विभाग की टीम ने भरा सैंपल

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार ने व्रत खोलने के लिए पंसारी की दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था.

कुट्टू के आटे की कचौरी खाने से बीमार.
कुट्टू के आटे की कचौरी खाने से बीमार. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 9:49 AM IST

हापुड़ : बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बाबूगढ़ कस्बे में परिवार के चार लोगों के एक साथ बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. चारों को उल्टी, चक्कर, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत देख आननफानन अन्य परिजनों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया. बताया गया कि कुट्टू का आटा खाने के चलते सभी की यह हालात हुई. खाद्य पदार्थ की वजह से लोगों के बीमार होने की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद आटे के सैंपल भरे.

मामला हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बाबूगढ़ कस्बे का है. बाबूगढ़ कस्बा निवासी विकास कुमार शर्मा रविवार शाम व्रत खोलने के लिए पास ही एक पंसारी की दुकान से कुट्टू का आटा खरीद कर ले गए थे. इसके बाद कुट्टू के आटे की कचौरी बनाकर परिवार के चार लोगों ने व्रत खोला, लेकिन कचौरी खाने के कुछ देर बाद ही विकास कुमार शर्मा और उनका भाई विनय कुमार, पत्नी सरिता शर्मा और माता रेखा शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी. चारों लोगों को घबराहट के बाद उल्टी और चक्कर आने लगे. यह देख परिजन घबरा गए और स्थानीय डॉक्टर को बुलाया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के फूड अधिकारी शिवेंद्र सिंह ने बताया कि कुट्टू के आटा से बनी कचौरी खाने के बाद लोगों के बीमार होने की सूचना मिली थी. संबंधित पंसारी की दुकान से बचे हुए आटे का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

