हापुड़ वन विभाग की टीम ने छापा मारा; कछुआ तस्कर गिरफ्तार, 13 कछुए बरामद

13 जीवित कछुए बरामद हुए: हापुड़ के फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया, सोमवार को वन विभाग को सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति संरक्षित प्रजाति के कछुओं की अवैध खरीद-फरोख्त कर रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद हापुड़ वन विभाग ने मेरठ पुलिस के साथ संयुक्त योजना बनाकर कार्रवाई की. टीम ने गांव असौड़ा स्थित एक मकान पर दबिश दी, जहां तलाशी के दौरान 13 जीवित कछुए बरामद हुए.

बरामद कछुओं को वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है. विभाग ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

हापुड़: जनपद के देहात क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मेरठ पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए गांव असौड़ा में एक मकान पर छापा मारा. हापुड़ के फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने कहा कि मौके से 13 कछुओं को बरामद किया गया है. तस्करी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया: रेंजर मुकेश कांडपाल ने कहा कि टीम ने मौके से गांव निवासी मोहम्मद शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी कछुओं को बेचकर आर्थिक लाभ कमाने की बात स्वीकार करता पाया गया. वन विभाग की टीम ने बरामद कछुओं का प्राथमिक परीक्षण कराया. सभी कछुए जीवित पाए गए हैं और उन्हें नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर रखा गया है.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज: फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कछुए कहां से लाए गए थे और इन्हें किन स्थानों पर सप्लाई किया जाना था.

अन्य लोगों की भूमिका की जांच: हापुड़ के फॉरेस्ट रेंजर मुकेश कांडपाल ने कहा, कछुए संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आते हैं और इनका शिकार, भंडारण या व्यापार कानूनन अपराध है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. वन विभाग वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर गंभीर है. इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

