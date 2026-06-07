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Death By Electric Fence; खेत में लगे "झटका" तार की चपेट में आकर किसान की मौत, अनाथ हो गए दो मासूम

हापुड़ : पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव दहपा आजमपुर में रविवार सुबह खेत की सिंचाई करने गए किसान की "झटका" तार की चपेट में आकर मौत हो गई है. किसान की मौत से उसके दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं. परिवार में कोहराम मचा है और गांव में मातमी सन्नाटा है.



बताया गया कि गांव दहपा आजमपुर गांव निवासी आरिफ (32) मजदूरी और खेती किसाने करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. परिजनों के अनुसार रविवार सुबह वह रोजाना की तरह ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करने गया था. इसी दौरान खेत की फेंसिंग के लगे झटका तार के करंट की चपेट में आ गया. झटका तार फसल को जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाया जाता है. आरिफ उसी के संपर्क में आया था और बेहोश गया था.

आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को जानकारी हुई तो वे दौड़ कर मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में आरिफ को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. आरिफ के एक पुत्र और एक पुत्री है. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में करंट प्रवाहित तारबंदी से खतरा रहता है. कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.