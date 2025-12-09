ETV Bharat / state

तुम चालान काटो, हम बिजली काटेंगे; हापुड़ में विद्युतकर्मी-बकायेदार में हुआ विवाद, पुलिस ने लिया एक्शन, तो गुल्ल हुई थाने की बत्ती

विद्युतकर्मी-बकायेदार में हुआ विवाद, पुलिस ने लिया एक्शन, कटी बिजली. ( Photo Credit; ETV Bharat )