तुम चालान काटो, हम बिजली काटेंगे; हापुड़ में विद्युतकर्मी-बकायेदार में हुआ विवाद, पुलिस ने लिया एक्शन, तो गुल्ल हुई थाने की बत्ती

विवाद इतना बढ़ गया कि बकायेदार के परिजनों ने 112 पर फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 5:45 PM IST

हापुड़: जनपद में बिजली बिल को लेकर पहुंचे लाईनमैनों का बकायेदार से विवाद हो गया. इसके बाद 112 नंबर पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों विद्युत कर्मियों का 151 में चालान कर दिया. चालान के बाद विद्युत कर्मी भड़क गए और थाने के बाहर एसपी के नाम नोटिस चस्पा कर थाने और चौकी की बिजली काट दी. जिसके बाद हड़कंप मच गया.

विवाद के बाद गांव में इकठ्ठा हो गई भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)

मामला जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है. ग्राम भसयाना में ग्रामीण रामवतार पुत्र डालचंद के यहां लाइनमैन प्रदीप एक अन्य विद्युतकर्मी के साथ पहुंचे, और बिजली के बिल का बकाया मांगा. इसके बाद विद्युत कर्मी और बकायेदार में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बकायेदार के परिवार में से महिला ने 112 पर फोन कर दिया. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण महिला की कॉल पर दोनों विद्युत कर्मियों को थाने ले जाया गया.

पुलिस ने किया चलान तो काटी थाने की लाइट: इसके बाद पुलिस ने दोनों का 151 में चालान कर दिया. जैसे ही यह सूचना बिजली विभाग के दफ्तर पहुंची, विद्युतकर्मी भड़क गए और थाने के बाहर एसपी के नाम नोटिस चस्पा कर थाने की बिजली काट दी. इसके साथ ही पुलिस चौकी की भी बिजली काट दी गई. बिजली कटते ही पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया. थाने में विद्युत कर्मियों ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया.

इस मामले में एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि 112 पर महिला की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद 151 में चालान किया गया. अन्य मामले की जानकारी की जा रही है. वहीं एसडीओ संजय कुमार बताया कि मामले में बातचीत की जा रही है, उसके बाद ही जानकारी दी जाएगी.

Last Updated : December 9, 2025 at 5:45 PM IST

