हापुड़ में संदिग्ध हालात में डॉक्टर और लखनऊ में पूर्व मैनेजर की मौत

हापुड़/लखनऊ: हापुड़ और लखनऊ में बुधवार को संदिग्ध हालात में डॉक्टर और एक कंपनी के पूर्व मैनेजर के शव मिले. पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह सामने आएगी. फिलहाल जांच की जा रही हैय



हापुड़ में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत: परिजनों के मुताबिक जिले के सरस्वती अस्पताल में तैनात डॉक्टर विक्रांत सिंह राघव उर्फ निक्की बुधवार शाम करीब छह बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे. उनके पिता सुंदर राघव और माता सीमा किसी रिश्तेदारी में धौलाना गए हुए थे. पिता सुंदर ने कई बार बेटे विक्रांत के मोबाइल पर कॉल की. कॉल न उठने पर वह घबरा गए और घर पहुंचे. उन्होंने घर के कमरे में खून से लथपथ बेटे को देखा. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस की शुरुआती जांच में सुसाइड का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि परिजनों ने बताया कि विक्रांत किसी बात को लेकर तनावग्रस्त थे. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वजह साफ होगी.

लखनऊ में पूर्व मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत: मोहन अपार्टमेंट, चिनहट निवासी विवेक द्विवेदी एक कंपनी में मैनेजर थे. हाल में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी. पिता जय शिव द्विवेदी ने बताया कि विवेक बुधवार रात करीब 8 बजे स्कूटी से घर से निकले थे. काफी देर बाद तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को सूचना मिली कि वह अपार्टमेंट के पास ही अचेत पड़े मिले. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.