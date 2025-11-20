ETV Bharat / state

हापुड़ में संदिग्ध हालात में डॉक्टर और लखनऊ में पूर्व मैनेजर की मौत

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हर पहलू की जांच में जुटी, परिजनों से भी पूछताछ.

hapur doctor lucknow former manager died suspicious circumstances
जांच में जुटी पुलिस. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़/लखनऊ: हापुड़ और लखनऊ में बुधवार को संदिग्ध हालात में डॉक्टर और एक कंपनी के पूर्व मैनेजर के शव मिले. पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह सामने आएगी. फिलहाल जांच की जा रही हैय

हापुड़ में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत: परिजनों के मुताबिक जिले के सरस्वती अस्पताल में तैनात डॉक्टर विक्रांत सिंह राघव उर्फ निक्की बुधवार शाम करीब छह बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे. उनके पिता सुंदर राघव और माता सीमा किसी रिश्तेदारी में धौलाना गए हुए थे. पिता सुंदर ने कई बार बेटे विक्रांत के मोबाइल पर कॉल की. कॉल न उठने पर वह घबरा गए और घर पहुंचे. उन्होंने घर के कमरे में खून से लथपथ बेटे को देखा. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस की शुरुआती जांच में सुसाइड का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि परिजनों ने बताया कि विक्रांत किसी बात को लेकर तनावग्रस्त थे. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वजह साफ होगी.

लखनऊ में पूर्व मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत: मोहन अपार्टमेंट, चिनहट निवासी विवेक द्विवेदी एक कंपनी में मैनेजर थे. हाल में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी. पिता जय शिव द्विवेदी ने बताया कि विवेक बुधवार रात करीब 8 बजे स्कूटी से घर से निकले थे. काफी देर बाद तक जब वह वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को सूचना मिली कि वह अपार्टमेंट के पास ही अचेत पड़े मिले. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
लखनऊ न्यूज
हापुड़ न्यूज
HAPUR DOCTOR DEATH
HAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.