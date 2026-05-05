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हापुड़ में जलती चिता से चुराई खोपड़ी; तांत्रिक के घर में मिलीं 70 महिलाओं की तस्वीरें और हड्डियां, तीन गिरफ्तार

गर्लफ्रेंड और माता-पिता को वश में करने के लिए जलती चिता से खोपड़ी चुराने वाले तांत्रिक बाबा और दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

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गर्लफ्रेंड को वश में करने का जुनून, हापुड़ में तंत्र क्रिया के लिए चुराई गई खोपड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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हापुड़: जनपद हापुड़ में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां पुलिस ने जलती चिता से मानव खोपड़ी चुराने वाले एक नाबालिग सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में मुख्य आरोपी ने खुलासा किया कि उसने तंत्र विद्या के लिए इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी का मकसद तंत्र क्रिया के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड और माता-पिता को अपने वश में करना था.

सीसीटीवी में कैद हुए खोपड़ी चोर. (Video Credit: ETV Bharat)

तांत्रिक की सलाह पर रची साजिश: इस सनसनीखेज घटना के पीछे एक तांत्रिक बाबा का हाथ बताया जा रहा है जिससे आरोपी ने संपर्क किया था. तांत्रिक ने आरोपी को सलाह दी थी कि यदि वह अपने करीबियों को वश में करना चाहता है, तो उसे जलती चिता से एक खोपड़ी लानी होगी. यह मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला सोनपुर सोटा वाली का है जहाँ शुभांशु नामक युवक की बीमारी से मौत हो गई थी. परिजनों ने जब श्मशान में अंतिम संस्कार किया, तो पीछे से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया.

CCTV फुटेज से पकड़े गए आरोपी: परिजनों को जब किसी माध्यम से चिता से सिर चोरी होने की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्मशान घाट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में तीन संदिग्ध हाथ में कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर श्मशान की ओर जाते और फिर वापस लौटते हुए दिखाई दिए. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और छापेमारी शुरू की.

तांत्रिक के घर मिला डरावना सामान: जब पुलिस जांच करते हुए तांत्रिक बाबा अवधेश शर्मा के घर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. बाबा के घर पर 60 से 70 महिलाओं और अन्य पुरुषों की तस्वीरें रखी हुई थीं जो तंत्र क्रिया के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं. पकड़े गए मुख्य आरोपी अमान ने बताया कि वह अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था. नाबालिग आरोपी भी तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी मां को वश में करने के इरादे से इस कृत्य में शामिल हो गया.

प्रेमिका को वश में करने का जुनून: पुलिस की दबिश के दौरान मौके से भारी मात्रा में हड्डियां, चिता की राख और तंत्र क्रिया की अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं. नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त चाकू और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं. इस मामले में एक बुजुर्ग तांत्रिक और दो युवकों को जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य संभावित पीड़ितों का पता लगाया जा सके.

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