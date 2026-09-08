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हापुड़: त्रिवेणी मेडिकेम केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग; दूर-दूर तक दिखा धुएं का गुबार, 13 दमकल गाड़ियों ने 5 घंटे में पाया काबू

धौलाना के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में लगी आग: UPSIDC क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी मेडिकेम नामक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते केमिकल फैक्ट्री में आग में भयानक रूप ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता था. फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के पेड़ और वाहन तक जलकर नष्ट हो गए. सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की जनपद हापुड़ से पांच गाड़ियां पहुंची.

दमकल विभाग और पुलिस ने रेस्क्यू कर कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आसपास की फैक्ट्रियों पर भी उसका असर देखने को मिला. आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र का है.

नोएडा-गाजियाबाद फायर स्टेशन से ली गई मदद: दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. जिसके बाद आसपास के जनपदों से 13 गाड़ियां दमकल विभाग ने मंगाई और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

हापुड़: जनपद हापुड़ में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है. केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद आग ने भयानक रूप ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता था. सीएफओ अजय शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची.

कर्मचारियों का सुरक्षित रेस्क्यू, आसपास का इलाका खाली: पुलिस और दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर फैक्ट्री के अंदर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद दमकल विभाग आग बुझाने में जुट गया. लेकिन करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. जिसके बाद गाजियाबाद और नोएडा से दमकल विभाग ने अतिरिक्त गाड़ियां मंगाई और 13 गाड़ियां दमकल विभाग की आग बुझाने में जुट गई.

केमिकल से भरे ड्रमों में धमाकों से बढ़ी दहशत: केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग लगातार बढ़ती जा रही थी और केमिकल से भरे ड्रम विस्फोट का रूप ले रहे थे. केमिकल भरा होने के कारण केमिकल से भरे ड्रामा में धमाके के साथ विस्फोट होने लगे. दमकल विभाग और पुलिस ने आसपास की फैक्ट्री को खाली कराया. आग की भयानकता को देखते हुए आसपास से पूरे क्षेत्र को खाली कर लिया गया और दमकल विभाग लगातार आग बुझाने का प्रयास करता रहा.

सुरक्षा मानकों और एनओसी की जांच में जुटे अधिकारी: करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया है. यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं. केमिकल फैक्ट्री के पास फायर एनओसी और अन्य फायर उपकरण थे या नहीं इस मामले में अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही ही इतने बड़े अग्निकांड का कारण बन रही है और सैकड़ो लोगों की जान जोखिम में डाल रही है.

दूर-दूर तक दिखा धुएं का गुबार: इस मामले में सीएफओ अजय शर्मा ने बताया कि UPSIDC में त्रिवेणी केमिकल में आग लग गई है. सूचना मिलते ही जनपद हापुड़ की सभी गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं. आग की भीषणता को देखते हुए गाजियाबाद ओर नोएडा से अन्य गाड़ियों की मांग की गई. आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि केमिकल ड्रम ऊपर जाकर फट रहे थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था.

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