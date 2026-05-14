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हापुड़ में हाईवे पर चलती बाइक बनी आग का गोला, जिंदा जला युवक

बाबूगढ़ क्षेत्र में हाईवे पर एक चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में बाइक सवार युवक जिंदा जल गया.

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बाइक में आग लगते ही सवार को भी लिया चपेट में, दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद पाया काबू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:15 PM IST

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हापुड़: जनपद हापुड़ में हाईवे पर चल रही एक बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इसने भयानक रूप ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया.

आग में बुरी तरह झुलसने के कारण बाइक सवार की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है.

हाईवे पर मची अफरा-तफरी: बाइक में आग लगने से युवक की मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

अमरोहा का रहने वाला था मृतक: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है. यह पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का है. मृतक की पहचान जनपद अमरोहा के ग्राम भोगपुरा रेहरा निवासी अजीत पुत्र राजेश सिंह के रूप में हुई है. अजीत अपनी बाइक से अमरोहा से हापुड़ की तरफ जा रहा था.

फ्लाईओवर पर हुआ हादसा: जब बाइक सवार अजीत थाना बाबूगढ़ के बागड़पुर फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा, तभी अचानक मोटरसाइकिल से लपटें निकलने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अजीत को संभलने का मौका भी नहीं मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी सांसें थम गईं.

पुलिस ने यातायात बहाल कराया: अचानक हाईवे पर बाइक में आग लगने की घटना से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया. नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है. पुलिस अब तकनीकी रूप से मामले की जांच कर रही है ताकि आग लगने के सही कारणों का पता चल सके.

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