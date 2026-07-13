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हापुड़ सड़क हादसा: बछलौता फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराई बाइक, पिता और 3 बच्चों की मौत

हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में बछलौता फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
अस्पताल में घायल मां का चल रहा इलाज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 10:00 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 10:31 PM IST

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हापुड़: जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछलौता फ्लाईओवर पर सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं. डिवाइडर से टकराई बाइक पर सवार पिता और चार वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल में उपचार के दौरान 14 वर्षीय बेटे और आठ वर्षीय बेटी ने भी दम तोड़ दिया.

हादसे में गंभीर रूप से घायल पत्नी का उपचार चल रहा है. पुलिस के अनुसार शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी अशोक (42) अपनी पत्नी रिंकी (42), पुत्र अनुज (14), बेटी मीनाक्षी (8) और राधिका (4) के साथ मोटरसाइकिल से नोएडा जा रहे थे.

बछलौता फ्लाईओवर पर भीषण टक्कर. (Video Credit: ETV Bharat)

फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलटी बाइक: सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बछलौता फ्लाईओवर के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अशोक और राधिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान अनुज और मीनाक्षी की भी मौत हो गई. हादसे में घायल रिंकी का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

एक ही घर से उठीं पिता और तीन बच्चों की अर्थियां: चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए. एक साथ चार मौतों की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एक ही घर सेपिता और तीन बच्चों की अर्थियां उठीं.

बाबूगढ़ पुलिस ने शुरू की जांच: दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं. थाना प्रभारी बाबूगढ़ प्रवीण कुमार ने बताया कि बछलौता फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकराने से चार लोगों की मौत हुई है, जबकि एक महिला घायल है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रो. गोविंद पांडेय बोले- "चीन-अमेरिका को पीछे छोड़ेगा भारत"

Last Updated : July 13, 2026 at 10:31 PM IST

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