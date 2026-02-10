ETV Bharat / state

हापुड़ में भाजपा नेता मदन चौहान पर फायरिंग का प्रयास, नहीं चली गोली

हापुड़ : गढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मदन चौहान सपा से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. आरोप है कि कुछ लड़कों ने गाड़ी रोककर उन पर पिस्टल से फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली. इसके बाद सुरक्षाकर्मी को पोजीशन लेते देख युवक कार से फरार हो गए. इसके सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी है.

हापुड़ में भाजपा नेता मदन चौहान पर हमला. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

पूर्व मंत्री व भाजपा नेता मदन चौहान ने बताया कि वह के गढ़ मेरठ रोड पर स्थित ग्राम हिरणपुरा गांव में आयोजित सगाई समारोह से वापस लौट रहे थे. रास्ते में तीन लड़कों ने उन्हें रोक लिया. एक लड़के के दोनों हाथों में पिस्टल थी. लड़कों ने गाली गलौज करते हुए पिस्टल गाड़ी के शीशे पर लगाकर ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली. इसी बीते हमारे सुरक्षाकर्मी हथियार सहित बाहर निकले तो तीनों युवक एक कार में बैठकर फरार हो गए.