हापुड़ में भाजपा नेता मदन चौहान पर फायरिंग का प्रयास, नहीं चली गोली

मदन चौहान सपा सरकार में तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे.

भाजपा नेता मदन चौहान पर हमला.
भाजपा नेता मदन चौहान पर हमला. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:42 AM IST

हापुड़ : गढ़ कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मदन चौहान सपा से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. आरोप है कि कुछ लड़कों ने गाड़ी रोककर उन पर पिस्टल से फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली. इसके बाद सुरक्षाकर्मी को पोजीशन लेते देख युवक कार से फरार हो गए. इसके सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी है.

हापुड़ में भाजपा नेता मदन चौहान पर हमला. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)

पूर्व मंत्री व भाजपा नेता मदन चौहान ने बताया कि वह के गढ़ मेरठ रोड पर स्थित ग्राम हिरणपुरा गांव में आयोजित सगाई समारोह से वापस लौट रहे थे. रास्ते में तीन लड़कों ने उन्हें रोक लिया. एक लड़के के दोनों हाथों में पिस्टल थी. लड़कों ने गाली गलौज करते हुए पिस्टल गाड़ी के शीशे पर लगाकर ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली. इसी बीते हमारे सुरक्षाकर्मी हथियार सहित बाहर निकले तो तीनों युवक एक कार में बैठकर फरार हो गए.

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि घटना गढ़ कोतवाली क्षेत्र की है. बताया गया है कि भाजपा नेता मदन चौहान गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हिरणपुरा से समारोह से लौट रहे थे. गांव के बाहर निकलने पर तीन हथियारबंद युवकों ने गाली गलौच करते हुए उनकी गाड़ी रोक ली और पिस्टल से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन फायर नहीं हुआ. इसी बीच सुरक्षाकर्मी को हथियार लेकर आता देख युवक अपनी कार में बैठकर मौके से भाग गए. मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

