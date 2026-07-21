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हापुड़ में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के जेई और संविदाकर्मी को रिश्वत लेते दबोचा

हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र के ट्याला बिजलीघर से जुड़ा है मामला.

हापुड़ में घूसखोर जेई और संविदाकर्मी गिरफ्तार.
हापुड़ में घूसखोर जेई और संविदाकर्मी गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:07 AM IST

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हापुड़ : बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 12000 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और एक संविदाकर्मी को गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी जेई पर थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है. साथ ही मामले में पूछताछ भी कर रही है.



मामला हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र का है. यहां के यूनुस को बिजली के कनेक्शन लेने थे. कनेक्शन करने के लिए यूनुस ने ट्याला बिजलीघर पर तैनात जेई सुधीर कुमार से बात की तो जेई सुधीर कुमार ने 15 हजार रुपये की मांग रखी. जिस पर 12 हजार रुपये में बात तय हुई. इसकी शिकायत यूनुस ने मेरठ एंटी करप्शन से की. यूनुस की शिकायत पर मेरठ एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और सोमवार शाम को ट्याला बिजलीघर के पास से एक संविदाकर्मी और आरोपी जेई को 12 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. एंटी करप्शन की टीम आरोपी संविदाकर्मी और जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में थाना देहात में मुकदमा दर्ज कराया है.

यूनुस ने बताया कि बिजली के दो कनेक्शन करने के लिए मैंने जेई सुधीर कुमार से बात की थी. बातचीत के दौरान उन्होंने कनेक्शन अप्लाई करने के लिए कहा और आवेदन के बाद 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा. कुछ कम करने की बात पर 12 हजार रुपये बताए तो मैंने 10 हजार रुपये देने को कहा. इस पर इनकार कर दिया. इसके बाद जेई ने रुपये लेने के लिए लाइनमैन तारा सिंह को भेजा. जब मैंने उसे मना किया तो उसने कहा कि मुझे जेई साहब ने ही भेजा है. उसे टालने के बाद एंटी करप्शन में शिकायत की थी. देहात थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने जेई और संविदाकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.

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