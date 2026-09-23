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हापुड़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन: 50 हजार की रिश्वत लेते कानूनगो विजेंद्र कुमार गिरफ्तार

हापुड़: हापुड़ जिले की धौलाना तहसील में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में कानूनगो विजेंद्र कुमार को 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ज़मीन के विवाद में कार्रवाई रोकने के बदले डेढ़ लाख रुपये मांगे गए थे. बुधवार को रिश्वत की पहली किस्त देने के लिए शिकायतकर्ता को तहसील के सामने स्थित क्लीनिक पर बुलाया गया था. जैसे ही 50 हजार रुपये दिए गए, पहले से निगरानी कर रही मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को धर दबोचा.

ज़मीन पैमाइश के नाम पर मांगी थी डेढ़ लाख की घूस: कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और कई लेखपाल व कर्मचारी थाने पहुंच गए. इस दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. ग्राम शौलाना निवासी डॉक्टर कृष्णपाल सिंह के मुताबिक ग्राम समाना में उनकी करीब ढाई बीघा कृषि भूमि है. भूमि की पैमाइश को लेकर आसपास के किसानों ने जिलाधिकारी कोर्ट में धारा 24 के तहत केस दर्ज कराया था.

एंटी करप्शन टीम ने बिछाया जाल, 50 हजार लेते पकड़ा: रविवार को तहसील की टीम ने मौके पर पहुंचकर ज़मीन की पैमाइश की थी और उनकी ज़मीन पर दूसरे का कब्ज़ा होने की बात कही गई. आरोप है कि कानूनगो ने ज़मीन से छेड़छाड़ न करने के बदले डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी. पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग की हेल्पलाइन पर दर्ज कराई. शिकायत की जांच के बाद टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का पूरा प्लान बनाया.

22 सदस्यों की टीम ने लिया एक्शन, थाने पर हुआ हंगामा: बुधवार को क्लीनिक पर पहली किस्त देने के लिए बुलाया गया था, जहाँ 22 सदस्यों की ट्रैप टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं. गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पटवारी और अन्य कर्मचारी थाने पहुंचकर कानूनगो को छुड़ाने की माँग करने लगे. हालांकि एंटी करप्शन टीम सभी दबावों को दरकिनार कर आरोपी को अपने साथ ले गई.