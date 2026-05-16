हापुड़ में घूस लेते रंगे हाथों धर लिए गए लेखपाल, किसान से मांगे थे 13 हजार रुपये
हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला. जमीन की कुर्रेबंदी के लिए लेखपाल ने मांगी थी रिश्वत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 2:51 PM IST
हापुड़ : एंटी करप्शन की टीम ने एक किसान से 13 हजार की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा है.
मामला जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र का है. थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम सिमरौली निवासी किसान अभिषेक शर्मा ने बताया कि उन्हें अपनी जमीन की कुर्रेबंदी करवानी थी. जिसके लिए एसडीम को प्रार्थना पत्र दिया था. एसडीएम ने कुर्रेबंदी करने के आदेश लेखपाल लवलेश को दिया था, लेकिन लेखपाल कुर्रेबंदी के लिए काफी समय से टाल रहा था. कई बार गुहार के बाद लेखपाल ने 16 हजार रुपये की मांग की. किसी तरह 13 हजार रुपये लेने पर राजी हुआ.
इधर किसान अभिषेक ने एंटी करप्शन टीम से लेखपाल लवलेश की शिकायत कर दी. एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और शनिवार को घेरेबंदी करके लेखपाल को नगर पालिका परिषद पानी की टंकी के पास रुपये लेते समय रंग हाथ दबोच लिया. एंटी करप्शन की टीम लेखपाल को नगर कोतवाली ले गई. जहां लेखपाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. इस बाबत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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