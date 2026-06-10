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मेरठ में गंगा एक्सेप्रेसवे से जुड़ेंगे हापुड़ और किठोर मार्ग, बनेगा इंटरचेंज

डीएम वीके सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर शाफियाबाद लौटी और अटौला गांवों की सीमा में इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा.

GANGA EXPRESSWAY
गंगा एक्सप्रेसवे को अब हापुड़-किठौर मार्ग से भी जोड़ा जाएगा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:22 AM IST

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मेरठ: अब मेरठ जिले के किठोर क्षेत्र और हापुड़ जिले के भी रहने वाले लोगों के साथ आसपास के हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गंगा एक्सप्रेसवे को अब हापुड़-किठौर मार्ग से भी जोड़ा जाएगा.

डीएम वीके सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर शाफियाबाद लौटी और अटौला गांवों की सीमा में इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा.

गौर करें तो लगभग डेढ़ महीने पहले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. तब से अब इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से लोगों की आवाजाही जारी है, अब तो टोल टैक्स भी लगने लगा है.

वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से कई गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से अलाइनमेंट का विरोध किया था. क्षेत्रीय किसान और आसपास के लोग भी जिला प्रशासन और यूपीडा से मांग कर रहे थे कि हापुड़-किठौर मार्ग को एक्सप्रेसवे से जोड़ देना चाहिए. जिसके बाद अब यूपिडा ने भी मंजूरी दे दी है.

इस बारे ईटीवी भारत से डीएम डॉ. वीके सिंह ने बताया कि इंटरचेंज का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है. इंटरचेंज निर्माण के लिए अब भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

उन्होंने बताया कि यूपीडा के लखनऊ कार्यालय से अधिकारियों ने बीते दिनों जिले का भ्रमण किया था.

क्षेत्रीय लोगों ने पूर्व में निर्धारित अलाइनमेंट का विरोध किया था. अब जब मेरठ आकर खुद यूपीडा के डेलीगेशन ने किसानों से बात की, तो आखिरकार उनकी सहमति के आधार पर अब नए सिरे से अलॉइनमेंट निर्धारित हुआ है.

डीएम वीके सिंह ने बताया बताया कि यूपीडा ने नए अलाइनमेंट के मुताबिक जिला प्रशासन से किसानों से सहमति के आधार पर जमीन की खरीद कर उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिस पर जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की घोषणा को कार्रवाई करते हुए जमीन खरीद की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है.

इसके बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे को अब हापुड़-किठौर मार्ग से भी जोड़ दिया जाएगा, इसके लिए शाफियाबाद लौटी और अटौला गांव की सीमा में इंटरचेंज का निर्माण अब होगा.

क्षेत्रीय ग्रामीण धीरज त्यागी ने बताया कि ग्रामीणों से जुपिटर और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने बात की है. इसके बाद सहमति के आधार पर अब जो नया अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, इससे किठौर और हापुड़ के लिए भी कनेक्ट हो जाएगा.

फिलहाल जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है. यूपीडा को इस नए एलाइनमेंट के लिए कुल 41 हजाए 393 मीटर जमीन की खरीद करनी है.

जिला प्रशासन ने दोनों गांवों के किसानों से सहमति बनने के बाद अब इस दिशा में कार्य शुरु कर दिया है.

बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन हो रहा है.

वहीं अब यह एक्सप्रेसवे हापुड़-किठौर मार्ग के ऊपर से गुजर गया था. क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इस मार्ग से भी गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश दिया जाए.
अब इस दिशा में प्रशासनिक स्तर से यूपीडा की सहमति के बाद कार्य शुरु किया जाएगा.

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