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मेरठ में गंगा एक्सेप्रेसवे से जुड़ेंगे हापुड़ और किठोर मार्ग, बनेगा इंटरचेंज

गंगा एक्सप्रेसवे को अब हापुड़-किठौर मार्ग से भी जोड़ा जाएगा. ( ETV Bharat )

मेरठ: अब मेरठ जिले के किठोर क्षेत्र और हापुड़ जिले के भी रहने वाले लोगों के साथ आसपास के हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गंगा एक्सप्रेसवे को अब हापुड़-किठौर मार्ग से भी जोड़ा जाएगा. डीएम वीके सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की मांग पर शाफियाबाद लौटी और अटौला गांवों की सीमा में इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा. गौर करें तो लगभग डेढ़ महीने पहले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. तब से अब इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से लोगों की आवाजाही जारी है, अब तो टोल टैक्स भी लगने लगा है. वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से कई गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से अलाइनमेंट का विरोध किया था. क्षेत्रीय किसान और आसपास के लोग भी जिला प्रशासन और यूपीडा से मांग कर रहे थे कि हापुड़-किठौर मार्ग को एक्सप्रेसवे से जोड़ देना चाहिए. जिसके बाद अब यूपिडा ने भी मंजूरी दे दी है. इस बारे ईटीवी भारत से डीएम डॉ. वीके सिंह ने बताया कि इंटरचेंज का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है. इंटरचेंज निर्माण के लिए अब भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उन्होंने बताया कि यूपीडा के लखनऊ कार्यालय से अधिकारियों ने बीते दिनों जिले का भ्रमण किया था. क्षेत्रीय लोगों ने पूर्व में निर्धारित अलाइनमेंट का विरोध किया था. अब जब मेरठ आकर खुद यूपीडा के डेलीगेशन ने किसानों से बात की, तो आखिरकार उनकी सहमति के आधार पर अब नए सिरे से अलॉइनमेंट निर्धारित हुआ है.