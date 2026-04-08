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भाजपा ज्वॉइन करने के बाद अपराधी साफ सुथरा हो जाता है और उसकी जान बच जाती है ; राकेश टिकैत

हापुड़ स्टेशन पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत. ( Photo Credit : ETV Bharat )