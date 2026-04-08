भाजपा ज्वॉइन करने के बाद अपराधी साफ सुथरा हो जाता है और उसकी जान बच जाती है ; राकेश टिकैत
राकेश टिकैत प्रयागराज जाने के लिए मंगलवार को हापुड़ स्टेशन पर पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:15 AM IST
हापुड़ : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को हापुड़ पहुंचे. हापुड़ पहुंचने पर किसानों ने टिकैत का जोरदार स्वागत किया. राकेश टिकैत प्रयागराज जाने के लिए हापुड़ स्टेशन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और तमाम बातें साझा करने के साथ भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए.
राकेश टिकैत ने उड़ीसा में हुई घटना पर कहा कि उड़ीसा में किसानों की पैदल यात्रा चल रही थी और भुवनेश्वर में बैठक होनी थी. यात्रा को भुवनेश्वर में रोक दिया गया और जब हम भुवनेश्वर जा रहे थे तो हमें भी रोक दिया. हमको और यात्रा में शामिल किसानों को गिरफ्तार कर अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया गया. हमें न तो बैठक करने दी और न ही लोगों से मिलने दिया गया. इसके विरोध में जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया गया.
संगठन के अस्थाई कार्यालय को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा कोई कार्यालय नहीं था. वहां पर किसी ने दुकान कर रखी थी. जिसकी जिला अध्यक्ष को कोई जानकारी नहीं थी. वहां संगठन का नाम जरूर लिखा था. हमारा कहना है कि कार्यालय बैनामे की जगह पर बनाया जाए. कोई आदमी ऐसा कार्य न करें जिससे संगठन बदनाम हो. कार्यालय पक्के बैनामे के होने चाहिए.
गन्ना भुगतान पर राकेश टिकैत ने कहा कि बहुत सी शुगर मिलों ने गन्ना भुगतान नहीं किया है. गन्ना भुगतान होना चाहिए वैसे भी इस बार किसानों की फसल कमजोर है. बेमौसम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं. सरकार उसको संज्ञान में लेकर तुरंत गन्ने का भुगतान कराए. सरसों और जो गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करे.
बिजली समस्या पर राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली महंगी कर दी गई है. बिजली विभाग से खतरनाक कोई विभाग नहीं है. स्मार्ट मीटर सबका इलाज कर देगा. पैसे होंगे तो बिजली मिलेगी वरना घर पर आराम करना पड़ेगा. भाजपा जिला कार्यकारिणी में हिस्ट्रीशीटर को पद देने पर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसकी जान बच जाएगी या तो वह जिले से बाहर रहता या जेल में रहता अगर वह खुला चल रहा है तो बना दिया होगा. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसकी जान बच जाएगी. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपराधी साफ सुथरा हो जाता है और उसकी जान बच जाती है. उन्होंने कहा कि सिलिंडर की कमी नहीं है बस महंगा हो गया है.
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