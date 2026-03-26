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राम नवमी के पावन पर्व पर अपनों को भेजे ये शुभकामना संदेश, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

राम नवमी के पावन पर्व पर अपनों को भेजे ये दिल छू जाने वाले शुभकामना संदेश ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: राम नवमी के त्योहार की देशभर में धूम है. हिंदू धर्म का ये एक प्रमुख त्योहार है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. इस खास उपलक्ष्य में देशभर के मंदिरों में पूजा-पाठ का भव्य आयोजन होता है. लोग एक दूसरे को राम नवमी के शुभकामनाएं संदेश भेजकर एक दूसरे की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. आप भी नीचे दिए गए संदेशों के जरिए अपने परिजनों और दोस्तों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भेजकर उनका दिन बना सकते हैं. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है, आपको और आपके परिवार को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं!