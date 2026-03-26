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राम नवमी के पावन पर्व पर अपनों को भेजे ये शुभकामना संदेश, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

देशभर में राम नवमी त्योहार की धूम है. इन शुभकामना संदेशों को शेयर कर आप प्रियजनों का दिन बना सकते हैं.

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राम नवमी के पावन पर्व पर अपनों को भेजे ये दिल छू जाने वाले शुभकामना संदेश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़: राम नवमी के त्योहार की देशभर में धूम है. हिंदू धर्म का ये एक प्रमुख त्योहार है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. इस खास उपलक्ष्य में देशभर के मंदिरों में पूजा-पाठ का भव्य आयोजन होता है. लोग एक दूसरे को राम नवमी के शुभकामनाएं संदेश भेजकर एक दूसरे की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. आप भी नीचे दिए गए संदेशों के जरिए अपने परिजनों और दोस्तों को इस खास दिन की शुभकामनाएं भेजकर उनका दिन बना सकते हैं.

  • राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है, आपको और आपके परिवार को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं!
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राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है... (Etv Bharat)
  • राम तो घर-घर में हैं, राम हर आंगन में हैं, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में हैं, राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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राम तो घर-घर में हैं, राम हर आंगन में हैं... (Etv Bharat)
  • गुणवान तुम, बलवान तुम, भक्तों को देते हो वरदान तुम, भगवान तुम, पालनहार तुम, मुश्किल को कर देते आसान तुम, राम नवमी की शुभकामनाएं!
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गुणवान तुम, बलवान तुम... (Etv Bharat)
  • जिनके मन में श्री राम हैं, भाग्य में उसके वैकुण्ठ धाम है, उनके चरणो में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है, राम नवमी की शुभकामनाएं! जय सियाराम!
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जिनके मन में श्री राम हैं... (Etv Bharat)
  • राम जी की ज्योति से नूर मिला है, सबके दिलों को सुरूर मिला है, जो भी गया राम जी के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिला है, राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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राम जी की ज्योति से नूर मिला है... (Etv Bharat)
  • आदर्श, संयम, त्याग और मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्रीराम जी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं! जय श्री राम!
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आदर्श, संयम, त्याग और मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्रीराम जी का आशीर्वाद... (Etv Bharat)
  • श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन, हरण भवभय दारुणाम, नवकंज लोचन, कंज मुख कर, कंज, पद कंजारुणम, पूरे परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन... (Etv Bharat)
  • निकली है सज धज के राम जी की सवारी, लीला है सदा राम जी की न्यारी-न्यारी, राम नाम है सदा सुखदायी, सदा हितकारी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं! जय सियाराम!
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निकली है सज धज के राम जी की सवारी... (Etv Bharat)
  • क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या सीता हैं, जो भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के हैं भ्राता, जिनके चरणों में हैं हनुमंत लला, वो पुरुषोतम राम हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोटि-कोटि प्रणाम है, जय श्री राम! राम नवमी की हार्दिक बधाई!
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क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्या सीता हैं... (Etv Bharat)
  • राम नवमी का पर्व है आया, खुशियां लेकर साथ है लाया, जप लो राम का प्यारा नाम, जीवन में आएगी नई बहार, आपको और आपके परिवार को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
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राम नवमी का पर्व है आया... (Etv Bharat)

कैसे करें राम नवमी की विशेष पूजा? राम नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित करें. पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करने के बाद उन्हें पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल और सुगंधित धूप अर्पित करें. दोपहर 12 बजे के करीब 'श्री राम रक्षा स्तोत्र' या 'रामचरितमानस' के बालकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करें.

ये भी पढ़ें: हिसार में अष्टमी पर देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रामनवमी पर विशेष आयोजन की तैयारियां

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