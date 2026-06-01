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विदेशी भाभी ने देवर के लिए मांगे थे वोट, हमीरपुर में जीत गया सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैप्पी पहलवान

वहीं, इस दौरान हैप्पी पहलवान की विदेशी भाभी ने भी उनके लिए चुनाव प्रचार किया. उनकी बड़ी भाभी कैथरीन, जो रूसी मूल की हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से हिंदी में 'छाता' चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील की थी. उनकी ये अपील लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. चुनाव प्रचार में हैप्पी पहलवान के परिवार ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके चलते आज वे जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत गए हैं.

चुनाव नतीजों के मुताबिक चमनेड वार्ड में जिला परिषद के लिए रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान को 5274 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुरेश कुमार को 3102 वोट, नीरज ठाकुर को 1894 वोट और धोनी चंद को 588 वोट प्राप्त हुए. ऐसे में 2,172 वोटों के साथ हैप्पी पहलवान ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बड़ी बढ़त हासिल करते हुए जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत लिया.

हमीरपुर: हिमाचल में 31 मई को पंचायत चुनाव परिणाम सामने आने से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई. इसी कड़ी में जिला परिषद वार्ड चमनेड (वार्ड नंबर-7) से भाजपा समर्थित युवा नेता रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. चुनाव परिणाम घोषित होते ही पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया. समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को जीत की बधाई दी.

HC से राहत के बाद चुनावी मैदान में कूदे

ये जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके सामने कानूनी चुनौतियां खड़ी हो गई थीं. नामांकन रद्द होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां से उन्हें राहत मिली और वे चुनाव मैदान में उतर सके. हिमाचल हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद हैप्पी पहलवान ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता के बीच जाकर अपने विकास के विजन रखे. जनता ने भी उन पर भरोसा जताते हुए भारी मतों से विजयी बनाया. जीत की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और स्थानीय नेता के रूप में पहचान रखने वाले हैप्पी पहलवान को युवाओं और आम जनता का भरपूर समर्थन मिला. उनके समर्थकों ने विभिन्न स्थानों पर विजय जुलूस निकाले और जीत का जश्न मनाया.

जीत के बाद जताया जनता का आभार

जीत के बाद हैप्पी पहलवान ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि चमनेड वार्ड की जनता की जीत है. उन्होंने सभी मतदाताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है, उसे वे विकास कार्यों के माध्यम से पूरा करेंगे. क्षेत्र के जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि गांवों में एम्बुलेंस योग्य सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा.

युवाओं के लिए कही ये बात

युवाओं को लेकर अपनी सोच साझा करते हुए हैप्पी पहलवान ने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखना और उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ना है. इसके लिए खेल मैदानों और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि युवा अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगा सकें. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विकास, युवाओं के भविष्य और जनसमस्याओं के समाधान को प्रमुख मुद्दा बनाया था. कानूनी बाधाओं को पार कर मिली इस जीत को उनके समर्थक जन विश्वास और संघर्ष की जीत मान रहे हैं.