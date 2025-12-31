ETV Bharat / state

नए साल पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल

Happy New Year wishes 2026 : नए साल के ख़ास मौके पर आप भी अपने परिजनों को भेजे प्यार से भरे ख़ास संदेश.

Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
नए साल पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 31, 2025 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Happy New Year Wishes Wishes 2026 : नए साल के ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें इस मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.

नए साल की दीजिए बधाई : नए साल के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी न्यू ईयर-

  • 2026 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और शानदार सफलताएं लेकर आए, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
2026 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और शानदार सफलताएं लेकर आए (Etv Bharat)
  • आपकी सारी परेशानियां पीछे छूट जाए, आपके सारे सपने सच हो जाए, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
आपकी सारी परेशानियां पीछे छूट जाए... (Etv Bharat)
  • कैलेंडर बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, अपनों के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
कैलेंडर बदल जाएगा, साल बदल जाएगा... (Etv Bharat)
  • नए साल की सुबह नई रोशनी लाए, हंसी और मस्ती के साथ आप बुलंदी छू जाए, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
नए साल की सुबह नई रोशनी लाए... (Etv Bharat)
  • पुराने साल को बोलिए Bye, नए साल को बोलिए Hi, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
पुराने साल को बोलिए Bye, नए साल को बोलिए Hi (Etv Bharat)
  • गम की परछाईयां दूर रहे, तन्हाईयां आपकी दूर रहे , नव वर्ष की शुभकामनाएं, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
गम की परछाईयां दूर रहे, तन्हाईयां आपकी दूर रहे... (Etv Bharat)
  • मां लक्ष्मी का वास हो, मां सरस्वती का साथ हो, घर में श्रीगणेश का वास हो, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
मां लक्ष्मी का वास हो, मां सरस्वती का साथ हो... (Etv Bharat)
  • नया साल बनकर आए उजाला, मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाला, आपकी किस्मत का खुल जाए ताला, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
नया साल बनकर आए उजाला (Etv Bharat)
  • आपके सपने पूरे हो जाए, खुशियां तमाम मिल जाए, ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
आपके सपने पूरे हो जाए, खुशियां तमाम मिल जाए... (Etv Bharat)
  • खुशियां आए आपके आंगन, जीवन में आए नई किरण, फूलों से महक जाए ज़िंदगी, छू ना पाए कोई गम, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
खुशियां आए आपके आंगन, जीवन में आए नई किरण... (Etv Bharat)
  • Happy New Year 2026 My Love
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
Happy New Year 2026 My Love (Etv Bharat)
  • नए साल की शुभकामनाएं, Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 wishes images shayari quotes message facebook instagram and whatsapp status in Hindi
नए साल की शुभकामनाएं, Happy New Year 2026 (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - 2026 में कब है महाशिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, छठ समेत बाकी त्यौहार, देखिए ईवेंट्स का A टू Z कैलेंडर

ये भी पढ़ें - न्यू ईयर की पार्टी में धमाल मचाएंगे ये 10 बेस्ट गाने, सॉन्ग प्ले होते ही डांस फ्लोर पर लग जाएगी आग...

ये भी पढ़ें - नए साल पर घूमने जाने का बना रहे प्लान? हरियाणा के ये डेस्टिनेशन रहेंगे बेस्ट

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में घूमने की ये हैं 5 बेस्ट डेस्टिनेशन, छुट्टी में दौड़े चले जाएं, घूमकर खिल उठेगा दिल

ये भी पढ़ें - नए साल पर जा रहे हैं घूमने तो फरीदाबाद के इन डेस्टिनेशन को जरूर करें ट्राय, कम बजट में मिलेगी फूल मस्ती

TAGGED:

HAPPY NEW YEAR WISHES IN HINDI
नए साल की शुभकामनाएं
NEW YEAR 2025 WISHES IN HINDI
HAPPY NEW YEAR 2026 WISHES
HAPPY NEW YEAR 2026 WISHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.