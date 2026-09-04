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JANMASHTAMI: रियासतकालीन बालाजी मंदिर से गोविंदाओं की शोभायात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी पर फिर जीवंत हुई जशपुर की पुरानी परंपरा

जशपुर के बालाजी मंदिर का संबंध यहां के राजपरिवार और रियासतकालीन धार्मिक परंपराओं से रहा है.

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बालाजी मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2026 at 7:54 AM IST

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जशपुरनगर: जशपुर की पहचान केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि रियासतकाल से चली आ रही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी है. इन्हीं परंपराओं से जुड़ा शहर का रियासतकालीन बालाजी मंदिर इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है. श्री बालाजी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए पहली बार गोविंदा दलों की शोभायात्रा इसी ऐतिहासिक मंदिर से निकाली जाएगी.

राजपुरोहित मनोज रमाकांत मिश्रा ने बताया कि जशपुर के बालाजी मंदिर का संबंध यहां के राजपरिवार और रियासतकालीन धार्मिक परंपराओं से रहा है. रियासतकाल में भगवान बालाजी को राज्य के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था. इसी वजह से जशपुर में होने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों में बालाजी मंदिर और राजपरिवार की परंपरा का विशेष महत्व रहा है. आज भी इस विरासत से जुड़े धार्मिक आयोजनों में राजपरिवार की सहभागिता देखने को मिलती है.

जशपुर के बालाजी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बालाजी मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की परंपरा धार्मिक विधि-विधान और भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है. जन्माष्टमी के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है और भगवान के दर्शन, पूजा-अर्चना तथा भक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव का वातावरण बनता है. इस बार इसी धार्मिक परंपरा को शहर के सार्वजनिक उत्सव से जोड़ते हुए गोविंदाओं की शोभायात्रा निकालने की तैयारी की गई है.

Krishna Janmashtami 2026
रियासतकालीन बालाजी मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)

बालाजी मंदिर से रणजीता स्टेडियम तक निकलेगी शोभायात्रा

मटकी फोड़ प्रतियोगिता वर्ष 2008 से लगातार आयोजित की जा रही है. आयोजन के 20वें वर्ष में समिति ने पहली बार गोविंदा दलों को शोभायात्रा के रूप में प्रतियोगिता स्थल तक ले जाने का निर्णय लिया है. शोभायात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर बाला साहेब देशपांडे चौक और सिटी कोतवाली होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंचेगी.

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मंदिर से निकलेगी गोविंदाओं की शोभायात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजपुरोहित मनोज रमाकांत मिश्रा के अनुसार, बालाजी मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जशपुर की पुरानी धार्मिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर गोविंदाओं की टोली, भक्ति संगीत और शहरवासियों की सहभागिता से शोभायात्रा को भव्य रूप देने की तैयारी है।

Krishna Janmashtami 2026
साल 2008 से हो रही मटकी फोड़ प्रतियोगिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 गोविंदा दलों ने कराया पंजीयन

रणजीता स्टेडियम में होने वाली मटकी फोड़ प्रतियोगिता के लिए अब तक 10 दलों का पंजीयन हो चुका है. आयोजन के शुरुआती वर्षों से लगातार प्रतियोगिता में शामिल होने वाली ‘कुली नंबर वन’ टीम को भी अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने की संभावना है. इस बार प्रतियोगिता को रात तक खींचने के बजाय दोपहर से ही अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा. दोपहर 12 बजे संगीतमय कार्यक्रमों के साथ आयोजन शुरू होगा और इनके बीच मटकी फोड़ प्रतियोगिता के राउंड चलते रहेंगे. समिति का लक्ष्य रात आठ बजे तक प्रतियोगिता पूरी करने का है.

सुरक्षा के साथ होगा आयोजन

आयोजन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया गया है. पुलिस बल के अलावा एसआईएस के सुरक्षा गार्ड और समिति के स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे. आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी. समिति ने गोविंदा दलों से अपील की है कि मटकी फोड़ते समय कड़ा, अंगूठी, गहने, धागे या अन्य ऐसी वस्तुएं न पहनें, जिनसे चोट लगने की संभावना हो.

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बालाजी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

झारखंड से लेकर मध्यप्रदेश तक के कलाकार देंगे प्रस्तुति

मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ रणजीता स्टेडियम में भक्ति संगीत का भी आयोजन होगा. झारखंड की नागपुरी गायिका सरस्वती बुनकर और अनिल मुंडा, दुर्ग के डीजे रायडर, मध्यप्रदेश के अनूपपुर की गायिका अंजली गुप्ता और जशपुर के कोतबा के गायक संदीप शर्मा अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

इस तरह इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन केवल मटकी फोड़ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा. रियासतकालीन बालाजी मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा, राजपरिवार से जुड़ी धार्मिक विरासत, गोविंदाओं का उत्साह और भक्ति संगीत मिलकर जशपुर में जन्माष्टमी के उत्सव को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रंग देने जा रहे हैं.

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