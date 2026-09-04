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Happy Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पंडरिया में दही हांडी प्रतियोगिता, पेंड्री के गोविंदा टोली को प्रथम पुरस्कार

पंडरिया में कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले आस्था, उत्साह सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला. दही हांडी प्रतियोगिता की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई. हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जयघोष के बीच 40 गांव के हजारों दर्शकों ने दही हांडी फोड़ का अदभुत एवं रोमांच भरा नजारा देखा. 10 गोविंदा टोलियों ने दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.

पंडरिया: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देशभर में दही हांडी फोड़ का आयोजन किया गया. पंडरिया विधानसभा के कुंडा बस स्टैंड मैदान में पहली बार विधानसभा स्तरीय कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता हुई. कार्यक्रम का आयोजन पंडरिया विधायक भावना बोहरा के मार्गदर्शन में कुंडा मंडल व पांडातराई मंडल के संयुक्त संयोजन और भाजयुमो के नेतृत्व में किया गया.

35 से 40 फीट ऊंचाई पर दही हांडी बांधी गई. हर टोली को पिरामिड बनाने के लिए तीन अवसर दिए दिए गए.टोली में बच्चे व युवा वर्ग ने भाग लिया. मनोरंजन के लिए सुबह से छत्तीसगढ़ी लोकगीत की विशेष प्रस्तुति रखी गई. पिरामिड बनते समय टोलियों की गिरते देख सभी की नजरे टिकी रही. सभी वर्ग के लोगों ने प्रतियोगिता देखने के लिए दोपहर से कार्यक्रम समाप्ति तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. विधायक भावना ने प्रतिभागियों का मंच से उत्साहवर्धन किया.

दही हांडी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देती विधायक भावना बोहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दही हांडी प्रतियोगिता के विजेताओं को कैश प्राइज और ट्रॉफी

दही हांडी प्रतियोगिता में ग्राम पेंड्री के गोविंदा टोली को प्रथम पुरस्कार मिला. टीम को 25 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी दी गई. द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रुपए व ट्रॉफी ग्राम कुंडा की गोविंदा टीम को और तृतीय पुरस्कार 11 हजार रुपए व ट्रॉफी से अन्य गोविंदा टोली को सम्मानित किया गया.

श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म व कर्म की प्रेरणा देता हैः भावना

कृष्ण जन्माष्टमी एवं दही हांडी के शुभ अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी. भावना बोहरा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए प्रेम, त्याग, धर्म और कर्म का प्रतीक है. उन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को कर्मयोग का संदेश दिया, आज के युवाओं को भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है.

पंडरिया में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक ने कहा कि पंडरिया के युवाओं में असीम ऊर्जा है. इसी ऊर्जा और एकता को एक मंच देने के लिए इस वर्ष कुण्डा में विधानसभा स्तरीय दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया गया. यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति एकता और भाईचारे का उत्सव है. उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील किया कि हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होता रहे, जिससे अपनी संस्कृति का धरोहर बन रहे.

विधायक ने कहा कि पंडरिया विधानसभा में लगातार हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों को भी नई ऊर्जा मिल रही है, जिससे क्षेत्र में उत्साह और जनभागीदारी का वातावरण और ज्यादा सशक्त हुआ है. दही हांडी जैसे आयोजन हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को जीवंत रखते हैं, विशेष रूप से युवाओं की इसमें भागीदारी हमारी सांस्कृतिक जड़ों से उनके जुड़ाव को मजबूत करती है.