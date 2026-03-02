ETV Bharat / state

Holika Dahan: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहित दूसरे नेताओं ने दी होलिका दहन की शुभकामनाएं

होलिका दहन पर आज रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कई जगह होली मिलन समारोह का आयोजिन किया जा रहा है.

HOLIKA DAHAN
होलिका दहन की शुभकामनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 2, 2026 at 11:45 AM IST

रायपुर: आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज शाम 5 बजकर 57 मिनट तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी. जिससे आज ही होलिका दहन किया जाएगा. लेकिन 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण रंगों का त्योहार 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा. होलिका दहन को लेकर सीएम साय और दूसरे नेताओं ने शुभकामनाएं दी है.

सीएम विष्णुदेव साय ने होलिका दहन की दी शुभकामनाएं

सीएम साय ने एक्स पर लिखा- "सत्य, धर्म और अटूट आस्था की शाश्वत विजय के प्रतीक पावन पर्व होलिका दहन की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि होलिका की यह पवित्र अग्नि हमारे जीवन और समाज से समस्त बुराइयों, कष्टों एवं नकारात्मकताओं का दहन कर सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलाए. यह पावन अवसर हम सभी के जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और आपसी प्रेम-सद्भाव का संदेश लेकर आए - यही मंगलकामना है."

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी होलिका दहन की शुभकामनाएं

प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने होलिका दहन की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "अहंकार पर भक्ति की विजय के प्रतीक 'होलिका दहन' की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनायें."

सीएम साय का आज का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित होली मिलन समारोह के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

शाम 4 बजे रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह

शाम 5 बजे विधानसभा रोज धरसीवां में होली मिलन कार्यक्रम

शाम साढ़े 6 बजे होली मिलन समारोह कार्यक्रम में सीएम साय होंगे शामिल.

होलिका दहन क्यों किया जाता है

होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इससे एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है. भक्त प्रहलाद की अग्नि से रक्षा और होलिका का दहन प्रमुख प्रचलित कथा है. इस कथा के अनुसार पवित्र अग्नि में बुराई स्वरूप होलिका का दहन हुआ और उनकी गोद में बैठे अच्छाई स्वरूप प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ.

