ETV Bharat / state

जब पत्रकारिता के आंगन में गूंजा सीएम का नगाड़ा: मुख्यमंत्री साय ने 'महामूर्ख सम्मेलन' में जमाया होली का रंग

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में सादगी के प्रतीक माने जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय इन दिनों एक अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. मौका था रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह और पारंपरिक "महामूर्ख सम्मेलन 2026" का, जहां तीखी खबरों के बीच रहने वाले पत्रकारों के साथ मुख्यमंत्री ने न केवल होली खेली, बल्कि खुद नगाड़े पर थाप देकर पूरे माहौल को फाग के उल्लास से भर दिया. मिर्ची की माला और त्रिशूल वाली पिचकारी के साथ हुए इस अनूठे स्वागत ने इस आयोजन को यादगार बना दिया.

कार्यक्रम में सबसे खास पल वह था जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पारंपरिक वाद्य यंत्र नगाड़ा संभाला. जैसे ही मुख्यमंत्री की थाप नगाड़े पर पड़ी, वहां मौजूद पत्रकारों और अतिथियों का उत्साह दोगुना हो गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज और फाग गीतों की स्वर लहरियों के बीच मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और पत्रकारों के साथ इस सांस्कृतिक संगम का भरपूर आनंद लिया. यह दृश्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे का जीवंत उदाहरण बन गया.

बुरा ना मानो होली है, महामूर्ख सम्मेलन में सीएम की होली (ETV Bharat Chhattisgarh)

मिर्ची की माला और 'नानसेंस टाइम्स' का विमोचन

प्रेस क्लब की परंपरा के अनुसार, मुख्यमंत्री का स्वागत बेहद ही चुटीले और अनूठे अंदाज में किया गया. उन्हें फूलों की जगह मिर्ची की माला पहनाई गई और त्रिशूलनुमा पिचकारी भेंट की गई. इस हंसी-ठिठोली के बीच मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक ‘नानसेंस टाइम्स’ का विमोचन भी किया. सीएम ने इस मौके पर कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी गिले-शिकवे भुलाकर संबंधों को नई मजबूती देने का पावन अवसर है.

मिर्ची की माला पहने सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में प्रेम और सद्भाव का संदेश

इस रंगारंग उत्सव में मुख्यमंत्री के साथ उनके मीडिया सलाहकार पंकज झा, सलाहकार आर. कृष्णा दास, सांसद संतोष पांडेय और विधायक सुनील सोनी सहित कई पत्रकार और लोग मौजूद रहे. रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी और सभी पत्रकार साथियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब की इस गौरवशाली परंपरा की सराहना करते हुए कामना की कि यह उल्लास सभी के जीवन में सकारात्मकता लेकर आए.