ETV Bharat / state

Happy Holi 2026 Wishes गुलाल की सुगंध, अपनों का प्यार, होली का त्योहार लाए रंगों की बहार, होली पर शुभकामना संदेश

होली का त्योहार देशभर में मनाया जा रहा है. होली पर रंग खेलने के साथ ही एक दूसरे को संदेश भेजकर होली की बधाई दें.

Happy Holi 2026 Wishes
होली की शुभकामनाएं (HAPPY HOLI)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 4, 2026 at 7:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: आज हर कोई होली के त्योहार में डूबा हुआ है. एक तरफ सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग लगाने निकल रहे हैं तो वहीं दूसरी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों को होली पर बधाई संदेश भी भेज रहे हैं. आप भी होली पर ये शुभकामना संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं.

होली पर बधाई संदेश

रंगों की अनुपम छटा, उमंगों की मधुर तरंग और हर्षोल्लास से परिपूर्ण पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ

Happy Holi 2026 Wishes
होली की शुभकामनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

होली के लाल नीले पीले रंगों से भी सुंदर हो आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे. यही है मेरी कामना.

Happy Holi 2026 Wishes
होली की शुभकामनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

विष्णुदेव साय ने दी होली की शुभकामनाएं

सीएम साय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा- "रंग गुलाल औऱ मया दुलाल के तिहार होली के गाड़ा गाड़ा बधाई. होली दिलों को जोड़ने का पर्व है. इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं. हमार छत्तीसगढ़ इसी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और अपनत्व के लिए जाना जाता है. मेरी कामना है कि ये होली पर्व प्रदेश के हर परिवार के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएं. हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की अंतर की राशि एकमुश्त देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है. मुझे विश्वास है कि अन्नदाता के जीवन में खुशियों के रंग और गहरे होंगे. इस होली हम संकल्प लें कि हम शांति, सद्भाव और भाईचारे की परंपरा को और मजबूत करेंगे. हम ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएंगे जहां हर किसी के जीवन में खुशहाली के रंग हो. सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं."

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी होली की शुभकामनाएं

समस्त प्रदेशवासियों को रंग, उमंग व हर्षोल्लास के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनायें। प्रभु श्रीराम जी की कृपा से यह त्योहार आपके जीवन को सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंगों से भर दे, यही कामना है.

रायपुर पुलिस कमिशनर ऑफिस ने दी होली की शुभकामनाएं

रायपुर पुलिस ने राजधानीवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. "समस्त राजधानी वासियों को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरपूर यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भरे, यही हमारी मंगल कामना है."

दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई की अनोखी परंपरा: नवमी पालकी, आंवला मारा रस्म और ताड़ के पत्तों से होलिका दहन
4 मार्च 2026 का राशिफल: होली पर कर्क राशि के जातकों का मन उलझन में रहेगा, संयमित रहें
अनूठी पारंपरिक देव होली, मां अंगारमोती में जमकर थिरके भक्त

TAGGED:

होली की शुभकामनाएं
HAPPY HOLI
होली की बधाई
FESTIVAL OF COLORS
HAPPY HOLI 2026 WISHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.