Happy Holi 2026 Wishes गुलाल की सुगंध, अपनों का प्यार, होली का त्योहार लाए रंगों की बहार, होली पर शुभकामना संदेश
होली का त्योहार देशभर में मनाया जा रहा है. होली पर रंग खेलने के साथ ही एक दूसरे को संदेश भेजकर होली की बधाई दें.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 4, 2026 at 7:59 AM IST
रायपुर: आज हर कोई होली के त्योहार में डूबा हुआ है. एक तरफ सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग लगाने निकल रहे हैं तो वहीं दूसरी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों को होली पर बधाई संदेश भी भेज रहे हैं. आप भी होली पर ये शुभकामना संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं.
होली पर बधाई संदेश
रंगों की अनुपम छटा, उमंगों की मधुर तरंग और हर्षोल्लास से परिपूर्ण पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ
होली के लाल नीले पीले रंगों से भी सुंदर हो आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी हमेशा महकती रहे. यही है मेरी कामना.
विष्णुदेव साय ने दी होली की शुभकामनाएं
सीएम साय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा- "रंग गुलाल औऱ मया दुलाल के तिहार होली के गाड़ा गाड़ा बधाई. होली दिलों को जोड़ने का पर्व है. इस दिन हम पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं. हमार छत्तीसगढ़ इसी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और अपनत्व के लिए जाना जाता है. मेरी कामना है कि ये होली पर्व प्रदेश के हर परिवार के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएं. हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की अंतर की राशि एकमुश्त देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया है. मुझे विश्वास है कि अन्नदाता के जीवन में खुशियों के रंग और गहरे होंगे. इस होली हम संकल्प लें कि हम शांति, सद्भाव और भाईचारे की परंपरा को और मजबूत करेंगे. हम ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएंगे जहां हर किसी के जीवन में खुशहाली के रंग हो. सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं."
रंगों की अनुपम छटा, उमंगों की मधुर तरंग और हर्षोल्लास से परिपूर्ण पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/5xHIOSULrZ— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 4, 2026
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी होली की शुभकामनाएं
समस्त प्रदेशवासियों को रंग, उमंग व हर्षोल्लास के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनायें। प्रभु श्रीराम जी की कृपा से यह त्योहार आपके जीवन को सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंगों से भर दे, यही कामना है.
समस्त प्रदेशवासियों को रंग, उमंग व हर्षोल्लास के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनायें।— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) March 4, 2026
प्रभु श्रीराम जी की कृपा से यह त्योहार आपके जीवन को सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंगों से भर दे, यही कामना है।#होली#Holi#HappyHoli2026 pic.twitter.com/W1OW4jYqUj
रायपुर पुलिस कमिशनर ऑफिस ने दी होली की शुभकामनाएं
रायपुर पुलिस ने राजधानीवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है. "समस्त राजधानी वासियों को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरपूर यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भरे, यही हमारी मंगल कामना है."
Happy Holi !— Police Commissionerate Raipur (@CPRaipurPolice) March 4, 2026
समस्त राजधानी वासियों को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। रंग और उमंग से भरपूर यह त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भरे, यही हमारी मंगल कामना है। 🙏 #PoliceCommissionerateRaipur #Raipur #Chhattisgarh #RaipurPolice #HappyHoli pic.twitter.com/Bnkal0u5lQ