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HAPPY DIWALI 2026 दिवाली पर देवी लक्ष्मी गणेश की किस मूर्ति की करें पूजा, जानें मिट्टी की प्रतिमा का महत्व

दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: लक्ष्मी पूजन से लेकर पार्थिव शिवलिंग तक हर जगह मिट्टी की प्रतिमा का बेहद खास महत्व होता है. इसे शुभ भी माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म और परंपरा में मिट्टी की मूर्ति को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है. इसका धार्मिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है. सनातन परंपरा में मिट्टी को एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक भी माना गया है, जो जलवायु अग्नि और आकाश के साथ मिलकर आधार बनती है. हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है. मिट्टी की मूर्ति के महत्व के बारे में ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी से जानते हैं.

प्रकृति से प्रकृति की पूजा ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी बताते हैं- मां लक्ष्मी का एक नाम अन्न भी है. लक्ष्मी का एक नाम संपत्ति भी है. लक्ष्मी का एक नाम खेत भी है. लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की पूजा होती है. दिवाली में अक्सर लोग मां लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे यहां सनातन में प्रकृति से प्रकृति की पूजा होती है तो फिर अकेले लक्ष्मी पूजन कैसे हो सकता है. तीजा, पोला, नवरात्रि, गणेश, छठ, पार्थिव शिवलिंग पार्थिव पूजन के विधान से संपन्न होते हैं.