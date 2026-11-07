दिवाली 2026 पर अपनों को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही चमक उठेगा चेहरा
Happy Diwali 2026 wishes : 8 नवंबर को दिवाली है. इस ख़ास मौके पर आप भी अपने परिजनों को भेजे प्यार से भरे ख़ास संदेश
Published : November 7, 2026 at 6:14 PM IST
Happy Diwali 2026 Wishes : 8 नवंबर को दिवाली है. इस ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें दिवाली के मौके पर प्यार से भरे ख़ास संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है आपके परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं.
दिवाली की दीजिए बधाई : भारत में अगर किसी भी त्योहार पर बधाई ना दी जाए तो उसे अधूरा माना जाता है. ऐसे में जब दिवाली की बात हो तो बधाई देनी तो बनती है. हर कोई अपने परिजनों और दोस्तों को इस ख़ास मौके पर संदेशों के जरिए बधाई जरूर देता है. ऐसे में हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार, दोस्तों या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो दीजिए इन प्यार भरे मैसेज से दिवाली की ढेर सारी बधाई -
- दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें, साथ हों सब अपने, सब यूं ही हरदम मुस्कुराते रहें, हैप्पी दिवाली
- मैं माचिस, तुम हो पटाखा, हम साथ हो जाएं तो हो डबल धमाका, हैप्पी दिवाली
- मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियां लाना, दुःख-दर्द अपने भूल कर, सबको तुम गले लगाना, हैप्पी दिवाली
- मां लक्ष्मी का हाथ हो, मां सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, शुभ दिवाली
- दिवाली का ये प्यारा त्योहार, आपके जीवन में लाए खुशियां अपार, लक्ष्मी जी विराजे आपके घर द्वार, शुभकामनाएं हमारी कर लो स्वीकार, शुभ दिवाली
- दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाज से गूंज रहा सारा संसार, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, शुभ दिवाली
- लक्ष्मी जी विराजें आपके घर-द्वार, सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार, जीवन में आएं खुशियां अपार, हमारी शुभकामनाएं करो स्वीकार, शुभ दिवाली
- दीयों का ये पावन त्योहार, आपके लिए लाए खुशियां हजार, लक्ष्मी जी विराजें आपके घर-द्वार, हमारी शुभकामनाएं करो स्वीकार, शुभ दिवाली
- सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं, दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं, खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ दिवाली
- खुशियों का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं, शुभ दिवाली
- घर-घर हो खुशहाली, हर कोई मनाए दिवाली, गले मिलकर सबको कहो, हैप्पी दिवाली