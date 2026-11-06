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Happy Diwali 2026: दिवाली पर धमतरी पुलिस और फायर ब्रिगेड अलर्ट, भीड़ और जाम से निपटने सड़क पर उतरे अधिकारी, पटाखा दुकानों का निरीक्षण

धमतरी: दीपावली की रौनक के साथ बाजारों में बढ़ती भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए धमतरी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. त्योहार के दौरान खरीदारी करने निकलने वाले लोगों को जाम और अव्यवस्थित यातायात से परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी खुद बाजार की सड़कों पर उतरे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.सी. पटेल के नेतृत्व में कोतवाली और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल पेट्रोलिंग की. मकई चौक से शुरू हुआ पुलिस अधिकारियों का यह पैदल मार्च सदर बाजार होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर तक पहुंचा. इस दौरान अधिकारियों ने बाजार की सड़कों, प्रमुख चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लिया.

दिवाली पर बाजार में धमतरी पुलिस के अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुकानों के सामने पार्किंग और सड़क पर सामान रखने वालों को समझाइश

बाजार भ्रमण के दौरान पुलिस की नजर उन जगहों पर भी रही, जहां दुकानों के सामने खड़े वाहन और सड़क तक फैला सामान लोगों की आवाजाही में बाधा बनता है. अधिकारियों ने व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत कर स्पष्ट कहा कि त्योहार के समय बाजार में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही पूरे मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा कर सकती है. व्यापारियों से अपील की गई कि दुकानों के सामने अनावश्यक वाहन खड़े न होने दें, सड़क और फुटपाथ पर सामान फैलाकर रास्ता बाधित न करें तथा ग्राहकों को व्यवस्थित पार्किंग के लिए प्रेरित करें.

दिवाली पर बाजारों की भीड़ पर धमतरी पुलिस की नजर (ETV Bharat Chhattisgarh)

त्योहार तक बाजारों में रहेगी पुलिस की नजर

धमतरी पुलिस ने दीपावली तक बाजार क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है. जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे. पैदल पेट्रोलिंग के साथ वाहन पेट्रोलिंग भी जारी रहेगी, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था बिगड़ने न पाए और लोगों को खरीदारी के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. पुलिस का प्रयास है कि त्योहार की खुशियों के बीच शहरवासियों को जाम से जूझना न पड़े और बाजारों में सुरक्षा के साथ आवागमन भी सुचारू बना रहे.

धमतरी पुलिस की अपील

इस दौरान एएसपी डी.सी. पटेल, कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जगत, यातायात प्रभारी उप निरीक्षक के.आर. साहू सहित कोतवाली पुलिस, यातायात पुलिस और चीता स्क्वायड के जवान मौजूद रहे. एएसपी डीसी पटेल पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर बाजार पहुंचने वाले नागरिक निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें और यातायात नियमों का पालन करें. व्यापारियों से भी सड़क और फुटपाथ को खाली रखने में सहयोग की अपील की गई है.

इधर दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के बीच आगजनी जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए जिला अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. जिला अग्निशमन विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर में संचालित विभिन्न अस्थाई पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान दुकानों में आग से बचाव के इंतजामों की पड़ताल करने के साथ ही व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी जरूरी प्रशिक्षण भी दिया गया.

दीपावली पर धमतरी फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी शोभा ठाकुर के निर्देशानुसार पहुंची फायर टीम ने पटाखा दुकानों में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों और अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की. टीम ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने के लिए रखे गए उपकरण सही स्थिति में हों और उनका तत्काल इस्तेमाल किया जा सके. निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को पटाखों के सुरक्षित भंडारण, दुकान परिसर में सावधानी बरतने और बिक्री के दौरान निर्धारित अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई.

पटाखा दुकानदारों को बता रहे आग बुझाने के तरीके (ETV Bharat Chhattisgarh)

व्यापारियों को दिया गया आग बुझाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण

निरीक्षण के साथ ही अग्निशमन टीम ने अस्थाई पटाखा दुकानों के व्यापारियों को फायर सेफ्टी डेमोंसट्रेशन भी दिया. इसमें बताया गया कि पटाखों की दुकानों में आग लगने की स्थिति में शुरुआती समय कितना महत्वपूर्ण होता है और थोड़ी सी लापरवाही किस तरह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. व्यापारियों को अग्निशमन यंत्रों के सही इस्तेमाल और आग पर शुरुआती स्तर पर काबू पाने के तरीकों की जानकारी दी गई.

लापरवाही बन सकती है बड़े हादसे की वजह