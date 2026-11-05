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धनतेरस 2026 पर अपनों को भेजें ये बेस्ट Wishes, पढ़ते ही चमक उठेगा चेहरा

Happy Dhanteras 2026 wishes : 6 नवंबर को धनतेरस है. इस ख़ास मौके पर आप भी अपने परिजनों को भेजे प्यार से भरे ख़ास संदेश

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धनतेरस पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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Happy Dhanteras 2026 Wishes : 6 नवंबर को धनतेरस है. इस ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें धनतेरस के मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं.

धनतेरस की दीजिए बधाई : भारत में किसी भी त्योहार पर बधाई ना दी जाए तो उसे अधूरा माना जाता है. ऐसे में धनतेरस के मौके पर भी ढेर सारी बधाई देने का चलन है. ऐसे मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो दीजिए इन प्यार भरे मैसेज से धनतेरस की ढेर सारी बधाई.

  • धनतेरस का दिन आया, सबके लिए प्यारी-प्यारी खुशियां लाया, हैप्पी धनतेरस
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धनतेरस पर हो सोने की चमक... (ETV Bharat)
  • दीप जले और रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो, हैप्पी धनतेरस
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दीपक की रोशनी, मिठाईयों की मिठास... (ETV Bharat)
  • मां लक्ष्मी और धन्वंतरि की रहे कृपा अपार, दिन रात बढ़े आपका कारोबार, सबसे पाएं आप भरपूर प्यार, धन-संपदा की आप पर सदा हो बौछार, हैप्पी धनतेरस
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धनतेरस की बधाई (ETV Bharat)
  • जीवन में खुशियां बेशुमार हो, ईश्वर करे सबसे अच्छा आपका व्यापार हो, मां लक्ष्मी का आप पर पूरा आशीर्वाद हो, ऐसा धनतेरस आपका हर बार हो, हैप्पी धनतेरस
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जीवन में खुशियां बेशुमार हो... (ETV Bharat)
  • आज से आप के घर धन की बरसात हो, मां लक्ष्मी का सदा निवास हो, संकट और दुखों का नाश हो, सिर पर उन्नति का ताज हो, हैप्पी धनतेरस
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शुभ धनतेरस (ETV Bharat)
  • दीपक की रोशनी, मिठाइयों की मिठास, पटाखों का शोर, धन-धान्य की बरसात, आपके लिए खुशियां लाए धनतेरस का त्योहार, हैप्पी धनतेरस
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धनतेरस का दिन आया, सबके लिए प्यारी-प्यारी खुशियां लाया... (ETV Bharat)
  • धनतेरस की आई बहार, सुख-समृद्धि हो आपके घर-बार, धन्वंतरि का आए ढेर सारा आशीर्वाद, हर दिल पर छाए खुशियों का त्यौहार, हैप्पी धनतेरस
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दीप जले और रोशन आपका जहान हो... (ETV Bharat)
  • धनतेरस की रौनक सब पर छाई, हर घर में खुशियों की लहर आई, भगवान धन्वंतरि करें आप पर कृपा अपार, आपके जीवन में हो ढेर सारा सुख, समृद्धि और प्यार, हैप्पी धनतेरस
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धनतेरस की रौनक सब पर छाई, हर घर में खुशियों की लहर आई... (ETV Bharat)
  • धनतेरस की खुशियां हो आपके संग, आपका हर दिन महके जैसे बहार का रंग, धन्वंतरि का आशीर्वाद हो हमेशा आपके पास, सुख, समृद्धि हो सदा आपके साथ, हैप्पी धनतेरस
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मां लक्ष्मी और धन्वंतरि की रहे कृपा अपार... (ETV Bharat)
  • धनतेरस पर हो सोने की चमक, हर दिल में बसे खुशियों की झलक, समृद्धि की हो एक नई कहानी, आपके जीवन में आए सारी खुशियां सुहानी, हैप्पी धनतेरस
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आज से आप के घर धन की बरसात हो... (ETV Bharat)
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शुभ धनतेरस (ETV Bharat)
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धनतेरस की आई बहार, सुख-समृद्धि हो आपके घर-बार... (ETV Bharat)
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धनतेरस की खुशियां हो आपके संग... (ETV Bharat)

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