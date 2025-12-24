ETV Bharat / state

Christmas 2025: क्रिसमस पर सजा बाजार, कैंडल, केक, जीसस की मूर्तियां, क्रिसमस स्टार और फ्रूटकेक की वरायटी

क्रिसमस को लेकर बाजार सजे हुए हैं. बाजार में क्रिसमस से जुड़ी कई चीजें आसानी से मिल रही है. लेकिन मार्केट से रौनक गायब है.

HAPPY Christmas 2025
हैप्पी क्रिसमस 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 10:47 AM IST

3 Min Read
रायपुर: पूरे देश में ईसाई समुदाय के बड़ा दिन यानी क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन चर्च में प्रभु यीशु को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की जाती है. क्रिसमस के त्योहार को लेकर रायपुर के बाजारों में भी तरह तरह की चीजें आ चुकी है. फ्रूट केक और कई वरायटी के केक मार्केट में उपबल्ध है. जिनकी डिमांड ज्यादा है. मार्केट में 60 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के केक उपलब्ध है. ड्राई केक की ज्यादा डिमांड है. क्रिसमस को लेकर रायपुर के चर्च में खास सजावट की गई है.

राजधानी रायपुर में क्रिसमस के बाजारों में सांता क्लॉज के ड्रेस, जिंगल बेल, प्रभु यीशु की छोटी-छोटी मनमोहक मूर्तियां जैसी तमाम चीज बाजार में उपलब्ध है. इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर इन सामानों की खरीदी के साथ ही केक की ज्यादा डिमांड रहती है. ज्यादातर फ्रूट केक की डिमांड रहती है. इसके अलावा प्लेन और मावा केक की भी बिक्री क्रिसमस मौके पर होती है.

क्रिसमस पर बाजार में कई चीजें उपलब्ध (ETV Bharat Chhattisgarh)

फ्रूट केक की कई वरायटी, मावा और वेज केक भी उपलब्ध

दुकानदार नरेश नानजयानी ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर सबसे ज्यादा फ्रूट केक की डिमांड रहती है. क्रिसमस स्पेशल केक बनता है, जिसको प्लम केक के नाम से जानते हैं, इसकी भी डिमांड क्रिसमस के मौके पर बढ़ जाती है. वेज केक जिसे मावा केक कहा जाता है, इसकी भी क्रिसमस के मौके पर बिक्री होती है, जो काफी फेमस आइटम है. मावा केक वेज होता है. प्लम केक और फ्रूट केक नॉनवेज मिक्स होते हैं.

नरेश नानजयानी बताते है कि क्रिसमस मनाने वाले ज्यादातर लोग 23 और 24 दिसंबर को क्रिसमस की खरीदी कर लेते हैं. पिछले तीन सालों से केक के दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है. फ्रूट केक 60 रुपए से लेकर 700 रुपए तक है. प्लेन केक 160 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है. मावा केक 60 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक दुकानों में उपलब्ध है.

Christmas 2025
जीसस की छोटी छोटी मूर्तियां भी बाजार में मिल रही (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्रिसमस को लेकर बाजार में कई चीजें उपलब्ध

दुकानदार मोतीलाल सिदानी ने बताया की हर साल क्रिसमस में जो सामान बिक्री होती है. वही सामान इस बार भी बिक्री हो रही है. दाम थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं. जिसमें क्रिसमस ट्री गारलैंड सबसे ज्यादा चलता है. क्रिसमस के बैनर भी ज्यादा खरीदे जाते हैं. क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए सजावटी सामानों की बिक्री इस समय होती है. बच्चों के लिए पेन और गिफ्ट आइटम सांता क्लाज बनकर जो गिफ्ट बांटते हैं, उनके लिए गिफ्ट लाते हैं. पेन और बच्चों के खेलने के सामान ये सभी चीजें क्रिसमस के मौके पर चलती है. सिदानी बताते हैं किे पहले जो रौनक क्रिसमस के मौके पर बाजार में दिखाई पड़ती थी, वह रौनक अब देखने को नहीं मिल रही है. काफी लोग क्रिसमस की खरीदी पहले ही कर चुके हैं.

Christmas 2025
केक की कई वरायटी (ETV Bharat Chhattisgarh)
