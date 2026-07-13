हांसी में हैप्पी कार्ड वितरण ने पकड़ी रफ्तार, ओटीपी की समस्या खत्म, 77 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिले कार्ड
हांसी में हैप्पी कार्ड वितरण तेज, 77,721 लाभार्थियों को कार्ड मिले. ओटीपी समस्या खत्म होने से लाभार्थियों को काफी सुविधा मिली है.
Published : July 13, 2026 at 10:37 AM IST
हांसी: हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है. हांसी बस स्टैंड पर हैप्पी कार्ड वितरण प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है. शुरुआती तकनीकी दिक्कतें दूर होने के बाद विभाग लगातार लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज और ओटीपी भेजकर कार्ड उपलब्ध करा रहा है.
77 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला कार्ड: हांसी बस स्टैंड पर विभाग के पास करीब 96,932 नए हैप्पी कार्ड उपलब्ध थे. इनमें से अब तक 77,721 लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज और ओटीपी भेजकर कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि शेष आवेदकों को भी चरणबद्ध तरीके से सूचना भेजी जाएगी, ताकि सभी पात्र लोगों को जल्द कार्ड मिल सके.
ओटीपी समस्या दूर होने से बढ़ी रफ्तार: शुरुआती दौर में कई लाभार्थियों को ओटीपी और मैसेज समय पर नहीं मिलने के कारण कार्ड वितरण प्रभावित हुआ था. अब यह तकनीकी समस्या दूर होने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई है. विभाग ने कार्ड वितरण के लिए रोडवेज कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी भी लगाई है, जिससे लाभार्थियों को बिना परेशानी कार्ड मिल सके.
योजना से मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ: हैप्पी कार्ड योजना के तहत फैमिली आईडी में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम वाले अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है. विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद ही बस स्टैंड पहुंचें, ताकि अनावश्यक भीड़ और असुविधा से बचा जा सके.
"तुरंत मिला कार्ड":मदनहेड़ी गांव के लाभार्थी रजनीश ने बताया कि, "मुझे पहले फोन आया था. बस स्टैंड पहुंचने पर ओटीपी सत्यापन हुआ और तुरंत हैप्पी कार्ड मिल गया. यहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई."
विभाग का दावा- "सभी को मिलेगा कार्ड": हैप्पी कार्ड इंचार्ज संजय कुमार ने कहा, "बस स्टैंड पर आए करीब 96,932 हैप्पी कार्डों में से 77,721 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. शुरुआत में ओटीपी और मैसेज की दिक्कत थी, लेकिन पिछले एक महीने से लगातार वितरण किया जा रहा है. शेष लाभार्थियों को भी जल्द मैसेज भेजकर कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे."
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