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हांसी में हैप्पी कार्ड वितरण ने पकड़ी रफ्तार, ओटीपी की समस्या खत्म, 77 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिले कार्ड

हांसी में हैप्पी कार्ड वितरण ने पकड़ी रफ्तार ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा सरकार की हैप्पी कार्ड योजना का इंतजार कर रहे हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है. हांसी बस स्टैंड पर हैप्पी कार्ड वितरण प्रक्रिया अब तेजी से चल रही है. शुरुआती तकनीकी दिक्कतें दूर होने के बाद विभाग लगातार लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज और ओटीपी भेजकर कार्ड उपलब्ध करा रहा है. 77 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला कार्ड: हांसी बस स्टैंड पर विभाग के पास करीब 96,932 नए हैप्पी कार्ड उपलब्ध थे. इनमें से अब तक 77,721 लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज और ओटीपी भेजकर कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि शेष आवेदकों को भी चरणबद्ध तरीके से सूचना भेजी जाएगी, ताकि सभी पात्र लोगों को जल्द कार्ड मिल सके. 77 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिले कार्ड (ETV Bharat) ओटीपी समस्या दूर होने से बढ़ी रफ्तार: शुरुआती दौर में कई लाभार्थियों को ओटीपी और मैसेज समय पर नहीं मिलने के कारण कार्ड वितरण प्रभावित हुआ था. अब यह तकनीकी समस्या दूर होने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई है. विभाग ने कार्ड वितरण के लिए रोडवेज कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी भी लगाई है, जिससे लाभार्थियों को बिना परेशानी कार्ड मिल सके.